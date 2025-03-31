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香港七欖閉幕 3天逾11萬人觀賽 球迷：氣氛好 搵食難

香港新聞組／香港31日電
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香港國際七人橄欖球賽30日圓滿閉幕，阿根廷隊、紐西蘭隊分奪男子、女子組冠軍。圖為兩隊一同慶祝勝利。（中通社）
香港國際七人橄欖球賽30日圓滿閉幕，阿根廷隊、紐西蘭隊分奪男子、女子組冠軍。圖為兩隊一同慶祝勝利。（中通社）

一連3天、首度移師香港啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽30日圓滿結束，3天共吸引超過11萬人次香港市民與來自世界各地的球迷見證這場盛事。入場球迷均大讚場內氣氛熾熱，設施一流，疏散人流的交通安排亦不斷改善。特首李家超形容，啟德體育園主場館首場大賽已圓滿「達陣」，盼繼續展現場館魅力，接下來繼續上演各項體育與文化活動，盛事精采不斷。

香港國際七人橄欖球賽30日最後一個比賽日，現場人山人海，球迷熱情加油。（中通社）
香港國際七人橄欖球賽30日最後一個比賽日，現場人山人海，球迷熱情加油。（中通社）

綜合文匯報、明報報導，港隊男女子隊在銀劍賽雙雙奪冠，為30日賽事掀起高潮。主場館隨後舉行閉幕禮，首次開放球場天幕舉辦煙火匯演。入場觀眾普遍盛讚場館設施和比賽氣氛，但對場內食品供應紛表不滿，指小食亭多款食品或小吃未完場就賣光；亦有球迷在場內找急救站，「問了六、七名工作人員，也不知道在哪」。

香港國際七人橄欖球賽30日最後一個比賽日，現場人山人海，球迷熱情高漲點燃啟德主場...
香港國際七人橄欖球賽30日最後一個比賽日，現場人山人海，球迷熱情高漲點燃啟德主場館。圖為球迷為香港隊加油。（中通社）

七欖賽事最後一天吸引逾3.8萬入場觀眾，3日累計達11萬人次，低於欖總預計的13.9萬。運輸及物流局在facebook發文稱，大部分非預約乘客輪候約15分鐘便可登上的士。

港府最新數字顯示，在「超級3月」的連串大型盛事推動下，截至28日，整個3月有逾340萬名訪港旅客，按年增加約12%，酒店業界與零售業界均指生意額有所上升。

到場觀賽兼頒獎的李家超在社交平台發帖表示，「香港七欖」已是本地旗艦盛事之一，推動香港成為國際體育盛事之都。他30日與太太到場觀賽，並與全場數萬名觀眾一起盡情狂歡、為運動員吶喊。他指場館上蓋打開，燈光效果、音響設備及充滿活力的布置一應俱全，球迷的喝采聲響徹場館，氣氛更勝過往，「讓這項香港盛事煥然一新」，絕佳體驗令他十分難忘。

隨著阿根廷隊擊敗法國隊奪得男子組銀盃，啟德主場館現場以多角度發放25米高的十色煙火，交織壯觀煙火畫面，並配合球場草坪上多支8米高的火焰巨柱助慶，讓一連3天的賽事在璀璨視覺效果下畫上完美句號。

首次到體育園觀看七欖比賽的周先生在場內消費近4000港元（約514.2美元），他認為場內設施較香港大球場新簇。專程從愛爾蘭來港觀看3天比賽的Daniel亦大讚場館設施、氣氛及食物俱佳，只是安檢措施過於繁瑣，建議進一步寬鬆。

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