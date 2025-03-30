「賽後留港玩7天」 香港七欖球迷盼體驗行山等綠色旅遊

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 國際七人欖球賽29日第二日舉行，球迷消費熱潮不減。有專程來港觀賽的海外球迷表示，三天比賽結束後會再留港旅遊兩至七日，不少人表示希望體驗一下香港酒吧及夜生活，有球迷說想遊覽維港、太平山等傳統旅遊景點，亦期望體驗行山等綠色旅遊活動。

大公報報導，今年七欖賽事雖然移師啟德體育園，但在中環的蘭桂坊仍然吸引到不少球迷光顧，賽期首日生意較去年錄得1成增長。

七欖激戰踏入第二日，繼續有球迷悉心打扮入場支持愛隊，29日合共3萬8820人次入場，受訪球迷大多來自英國、斐濟、南非 等國家。不少球迷表示，來港主要為支持自己國家的球隊，順道觀光 ，預計會在比賽結束後再留港兩至七日。有部分球迷表示想參觀維港、太平山等景點，亦有旅客希望體驗行山，觀賞香港的自然美景。

英國球迷Arron表示，今次是首次來港，預計在港逗留一星期，來港前已聽聞蘭桂坊一帶酒吧眾多，當中不乏在國際得獎酒吧，他打算觀賽後和朋友到蘭桂坊光顧知名酒吧，進行「酒吧巡迴」。

南非球迷Hart表示，來港觀賽感受熱情氣氛，感到十分開心，打算賽後在香港再留多五日，他也打算到蘭桂坊一帶繼續「下半場」，期望認識更多朋友，一同在港參觀遊玩。

有球迷向記者表示，希望在港行山，親親大自然。南非球迷Jodan說，自己曾多次來港，著迷於香港醉人的景色，計劃賽後一日到獅子山行山，欣賞美景。

29日啟德體育園美食海灣一帶迎來大量球迷入內，當中有不少球迷在場觀看音樂表演。有酒精飲品攤檔表示，七欖比賽有助生意增長。香港啤酒公司負責人Alvis表示，比賽舉辦兩日以來看到場內客流增加，而本地特色啤酒亦受到外國客歡迎，形容銷情合乎預期。但他亦認為，相較每日近4萬人的入場人數，美食海灣內的客流量有「提升空間」，認為場地對美食海灣的方向標識不算足夠，常見球迷從臨近出口出來便徑直離開體育園，期望主辦方可增設標識，惠及商家。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，酒吧營業時間較體育園長，且賽事期間部分酒吧推出七欖優惠，七欖比賽首日生意額較去年錄約一成增長，她對本周末的生意抱持樂觀。