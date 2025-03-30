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香港警務處長蕭澤頤將任滿 副處長周一鳴料接棒

香港新聞組／香港30日電
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香港警察學院29日舉辦結業會操，香港特區政府警務處處長蕭澤頤出席並檢閱會操隊伍。蕭澤頤將於4月1日退休。圖為蕭澤頤登上檢閱台。（中新社）
香港警察學院29日舉辦結業會操，香港特區政府警務處處長蕭澤頤出席並檢閱會操隊伍。蕭澤頤將於4月1日退休。圖為蕭澤頤登上檢閱台。（中新社）

香港警察學院29日舉行結業會操，共187人接受檢閱。將於4月1日任期屆滿的警務處處長蕭澤頤擔任檢閱官，向八名學員頒發最優秀學員獎。據悉現任副處長周一鳴將接任，最快本周公布任命。

香港警察學院29日舉行結業會操，警務處長蕭澤頤檢閱畢業的見習督察和學警。（中通社...
香港警察學院29日舉行結業會操，警務處長蕭澤頤檢閱畢業的見習督察和學警。（中通社）

明報報導，58歲蕭澤頤29日稱，處長一職去留有待特首提名及中央人民政府任命，現時此刻一天他是處長，都會繼續努力工作。他說警隊是最大的政府部門，連同輔警及文職逾3萬人，對過去36年能成為一員感「非常大的滿足感」，能與所有同袍並肩作戰、甘苦與共「此生無憾」。蕭澤頤任期原於前年屆滿，港府當時以「便利警隊管理層順利交接」為由延長兩年。

據報導，將接任「一哥」的周一鳴，在1995年加入警隊任職督察，2019年反修例風波期間獲委為九龍西總區副指揮官，擔任理大衝突事件總指揮，多次現身講解警方行動，其後3年升3級，升任助理處長、高級助理處長、2022年晉升副處長（管理），翌年平調副處長（行動）至今，一直被視為「一哥」大熱。

另據大公報報導，若如期卸任，蕭澤頤29日早將是最後一次以處長身分檢閱結業學員。蕭澤頤致辭時表示感到百感交集，想起36年前自己懷着除暴安良的理想加入警隊，為他帶來無限滿足感，亦令他心中那團火直至今天仍生生不息，感到此生無憾。

蕭澤頤也對結業學員提出了殷切期望，希望他們能夠堅守加入警隊的初心，無論環境如何變化，都要勇往直前。他強調，工作因拚搏而精彩，人生因奮鬥而無憾。他期望這些新警員能夠承傳香港警察的優良傳統，延續警徽的耀眼光芒，不辱使命，不負市民所託。

蕭澤頤又說，警員們要懂得換位思考，從市民的角度出發，理解他們的情感和需求，通過溝通加深相互理解，減少不必要的誤解或矛盾。他還分享了幾個真實的故事，講述了警員們在處理市民求助時的專業、高效和人性化。這些故事不僅展示了警員們的專業素養，更體現了他們對市民的關心和同理心。這種理念，正是香港警隊贏得市民信任和支持的關鍵。

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