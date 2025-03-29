2大原因 香港私樓去年空置率飆至4.5%創14年新高

香港差餉物業估價署指出，去年私樓空置率飆至4.5%，見14年高。（中通社）

港府 近年減慢私樓供應，之前數年供應較多，遇上需求減弱這兩個主要原因，導致落成量高企，空置量上升。去年落成量創出20年新高，空置量也達5.79萬個單位，是18年新高，空置率創14年新高，達4.5%。

大公報報導，今明兩年預測私人住宅均超過2萬個單位，其中包括啟德在內的九龍城區，及包括將軍澳在內的西貢區，或成為供應重災區，兩區今明兩年共逾1.45萬個單位落成，占逾三分一。分析指出，發展商過去兩年減少吸納地皮，未來落成量會續降，對樓價有一定支持。

根據差估署28日公布的《香港 物業報告2024》初步數字顯示，去年整體私人住宅落成量達2萬4261個，按年大增75.14%，主要集中在九龍城、元朗及屯門區，分別達7895個、4132個及4054個，九龍城區落成量稱冠，主要是啟德區多個樓盤包括承豐道18號、天璽•天、啟德海灣，及天瀧等獲批入伙紙之故。

去年私樓的入住量按年上升約10.5%，達1萬7310個，然而，在落成量急增之下，空置量卻升至5.79萬個，按年增逾11%，是2006年後的新高；空置率也由前年的4.1%上升至4.5%，是2010年後的新高。因為有近60%的單位是在去年第4季才獲批入伙紙，差估署指出，約有1萬4260個空置單位是已獲批入伙紙後，未獲發滿意紙或轉讓同意書，故未能交樓。

雖然整體空置情況是10多年來最差，但其中實用面積逾1076方呎的大型單位，去年落成量按年增逾3.6倍至1480個，但空置量卻按年減1910個至7960個，空置率也由10%降至8%。中小型單位的去年空置率則升至4.2%，按年升0.6個百分點，空置量增7660個至4萬9940個。

差估署預測，今年私樓落成量按年下跌逾14%至2萬860個，明年再降至約2萬100個，不過仍是連續3年超過2萬個落成單位。今年落成量最多的地區是九龍城、屯門及西貢區，分別有5485、2038及2037個；明年最多的地區仍是西貢、大埔及北區。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，過去兩年發展商吸納的地皮顯著減少，未來兩至三年的私樓落成量將會進一步下跌，若新盤庫存同時持續減少，對樓價有一定支持作用。然而，樓價不能單看、兩年的私樓落成量，畢竟主要仍視乎經濟能否好轉。