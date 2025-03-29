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香港七欖首日3.4萬人啟德觀賽 商機增3成 球迷村炒熱觀光

香港新聞組／香港29日電
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為期三天的香港國際七人橄欖球賽3月28日在啟德主場館揭幕，開賽首日便吸引了大批球迷入場觀賽。（中通社）
為期三天的香港國際七人橄欖球賽3月28日在啟德主場館揭幕，開賽首日便吸引了大批球迷入場觀賽。（中通社）

香港國際七人欖球賽28日開鑼，啟德體育園的嘉年華式氣氛濃厚，不少球迷穿著自己支持的球隊球衣進場，有球迷在臉上繪畫國旗支持球隊。全日近3.4萬名球迷入場觀賽，場館內的店鋪生意滔滔，漢堡、啤酒等尤其搶手，購物需排隊十餘分鐘。

為期三天的香港國際七人橄欖球賽3月28日在啟德主場館揭幕，香港女子隊以29：14...
為期三天的香港國際七人橄欖球賽3月28日在啟德主場館揭幕，香港女子隊以29：14戰勝哈薩克斯坦女子隊。（中通社）

大公報、文匯報報導，七欖賽事吸引大批海外球迷來港觀賽，不少人預計留港7至10天，有旅客預期留港一星期，預算花費近4萬港元。球迷們大讚啟德體育園場館宏偉、有空調，觀賽環境更舒適，形容「讓觀賽體驗上升幾個等級」。

「七欖」作為香港年度體育盛事，帶旺啟德市場人流，有商戶專門設定有七欖元素的產品招攬生意。他們表示，儘管28日是工作日，亦明顯感受到人流比平日多，相信營業額會較平日增兩三成。

售賣台灣釀造手工啤的Zhangmen Brewery負責人梁先生表示，啤酒是七欖文化之一，預計銷情不錯，是次活動吸引了較多外國旅客，他們都對香港特色餐飲感興趣。該店已較上周增加一成存貨，並預備了3至4桶酒。

七欖賽事首次移師啟德體育園舉行，球迷早上陸續入場，不少人盛裝打扮，穿上各國球衣、在身上繪畫國旗，落力支持愛隊；有人扮鬼扮馬，變身電動遊戲主角。下午入場球迷愈來愈多，場館內幾乎人手一杯啤酒或可樂，一邊隨著現場音樂起舞，氣氛歡樂。

場館內的餐飲商戶前排起多條人龍，不少球迷手持啤酒壺排隊等候。主場館內的酒吧「the champion」前，亦有不少球迷三五成群光顧，在場館內的商戶排隊購買飲品，需要輪候十餘分鐘，生意火爆。

主場館外的「七欖球迷村」28日啟用，提供賽事直播、音樂演出、互動遊戲等活動。賽事間歇時段安排電子音樂表演，不少球迷在草坪上飲酒跳舞。

大公報記者走訪多位球迷，普遍是訪港遊客，預計留港7至10天，3型觀賽後再暢遊香港。斐濟旅客Sokojones說，她和四個朋友一同來港看比賽支持斐濟球隊，預計留港一星期。此行是首度訪港，準備到維港、太平山一帶觀光，又計畫四處購買一些紀念品和本地特色的商品，預計每人花費約5000美元，折合約4萬港元。

首次訪港的英國旅客Hannah說，打算留港10天，入住啟德體育園周邊的旅館。她購買三日套票入場，打算觀賽後和朋友及親戚到中環、維港、赤柱等地方遊玩，預計會隨心情購物。

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