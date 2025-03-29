李嘉誠暫停賣巴拿馬2港口 消息人士：原因大家明啦

李嘉誠長和集團原定4月2日與貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議有變數，中國國家市監局28日表示，將依法進行審查。（路透）

香港首富李嘉誠所擁有的長和集團，原定於4月2日與美商貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，正當外界猜測長和會否簽約之際，中國國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人28日表示，注意到長和將與美國貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，將依法進行審查。

大公文匯網28日晚間，在網站上刊出一則就「長和擬售巴拿馬港口」一事，向國家市監局提問，並獲得回應。

詢問的內容為，據悉4月2日長和將與貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，請問該交易是否要經過內地的反壟斷審查批准？國家市監總局反壟斷二司負責人表示，「我們注意到此交易」，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益，有關回應亦在央視新聞網轉載。中國國家市監局是長和集團披露出售港口交易以來，首個監管部門宣布介入調查。

長江實業地產有限公司主席李嘉誠。（新華社）

明報引述近日傳媒報導，長和擬出售巴拿馬運河 附近兩個港口的交易原訂4月2日簽約。據接近長和高層消息人士透露，下周不會就此事簽訂任何協議，並補充說：「原因大家明啦！」

據報導，至於長和授予貝萊德一方145天獨家磋商期一事，據稱當中涉及收購方需要取得各港口所在地監管機構的同意。一般而言，若在獨家磋商期過後沒有落實交易，賣方理論上可再就出售有關碼頭業務股權與其他潛在買方商討。

報導指出，長和出售中國內地及香港港口以外的港口業務，是分兩部分進行。其一是從和記港口集團把巴拿馬兩個港口拆售，擬售予貝萊德為首財團，根據原先擬定條款，計劃於4月2日簽約，但本報從消息人士得知，簽約已延期。長和3月4日的公告並無寫明須於4月2日簽署落實交易。另外，3月4日的公告同時提及擬向貝萊德為首財團出售23個國家共43個港口的交易，長和與該財團有145天的獨家磋商期。

另據路透報導，長和已展開研究，計劃分拆環球電訊資產於倫敦證券交易所上市。報道稱長和拒絕置評。

自3月13日至24日，港澳辦及中聯辦網站四度轉載大公報的評論文章，批評長和出售包括巴拿馬在內全球43個港口給貝萊德財團，不顧國家利益。事件持續發酵，引起各界關注。據了解，港府 高層已介入，跟長和商討怎樣解決問題。

根據國家市監局官網顯示，反壟斷執法二司，負責依法對經營者集中行為進行反壟斷審查。負責查處違法實施的經營者集中案件，查處未達申報標準但可能排除、限制競爭的經營者集中案件，開展數字經濟領域經營者集中反壟斷審查，監督執行經營者集中附加限制性條件，指導企業在國外的反壟斷應訴和合規工作。

國家市監局曾多次調查陸企，並發出大額罰單及責令整改。例如2020年12月中旬，中共中央經濟工作會將「強化反壟斷和防止資本無序擴張」列為重點任務後，市監總局在同年12月平安夜宣布，根據舉報，對阿里巴巴要求平台商家「二選一」等涉嫌壟斷立案調查。

阿里被調查約4個月後，市監局向阿里罰款人民幣182億元（約25億美元），責令其停止違法行為，並要連續三年向市監局提交自查合規報告。美團、騰訊 、京東、百度 等同樣曾被捲入調查，最終遭處以罰款。