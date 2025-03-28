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七欖3天賽事開鑼 銅鑼灣酒店訂房爆滿 商機估260萬美元

香港新聞組／香港28日電
香港國際七人橄欖球賽將於3月28日至30日舉行；圖為香港男隊隊長蔡紀駿（右）和女隊隊長高香慧合影。（新華社）
香港國際七人橄欖球賽將於3月28日至30日舉行；圖為香港男隊隊長蔡紀駿（右）和女隊隊長高香慧合影。（新華社）

香港國際七人欖球賽28日開鑼，本屆首次移師啟德體育園主場館，預計三天賽事將吸引13.8萬名觀眾。酒店業界表示，灣仔及銅鑼灣酒店訂房滿額，啟德周邊酒店入住率達八至九成；九龍城不少食肆推出優惠或推廣，期望可以帶動生意。酒吧業界預期，七欖熱潮可商為業界帶來約2000萬港元（約257萬美元）的額外收益。

大公報報導，七人欖球吸引大量海外旅客赴港觀賽。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，賽事三日期間，帶動周邊酒店入住率達到八至九成，灣仔及銅鑼灣更加接近爆滿，因賽事以往在香港大球場舉行，部分海外觀眾仍然習慣選擇入住港島區一帶酒店。啟德周邊包括紅磡、九龍城及土瓜灣一帶酒店相對較少，但在賽事開幕前，也越來越多觀眾入住，整體情況令人滿意。

據報導，有酒店業界人士透露，房價較去年上升一成，由於七欖觀眾不少是高消費一族，所以較多選擇四至五星級酒店，但三星級酒店也有一定捧場客，入住率仍然理想。今屆賽事場地可容納5萬人，較香港大球場多1萬，預期新增旅客部分來自內地，該類遊客已經熟悉香港環境，一般較遲租住酒店，所以預期入住率仍有望繼續上升。

報導指出，旅遊發展局網站設計多個專頁，介紹體育園周邊玩樂和美食指南，地圖囊括九龍城一帶美食，其中不少食肆推出與七欖相關優惠或推廣。區內有泰式餐廳，門前掛出「看七欖飲啤酒」、「飲啤酒抽獎」字樣的廣告作招徠。此外，九龍城區內正為4月潑水節做預熱，不少店前貼有活動單張，預告特色市集、消費抽獎等活動。

不少七欖觀眾喜歡飲酒消遣，香港酒吧業協會主席錢雋永預期，賽事氣氛帶動下，多區酒吧的營業額較平日增加至少兩成，與啟德體育園主場館距離較近的九龍城區，酒吧營業額更有望較平日上升四至五成，估計整個賽事期間可為酒吧業帶來約2000萬港元額外收益。

九龍中立法會議員楊永杰建議政府藉七欖盛事做好宣傳，讓遊客加深對整個區的印象，同時研究「如何令旅客留下來、認知到啟德園區及九龍城有什麼好去處」，生意才能長做長有。

香港國際七人橄欖球賽的各支參賽隊隊長，26日在啟德體育園主場館拍攝合影，本次比賽...
香港國際七人橄欖球賽的各支參賽隊隊長，26日在啟德體育園主場館拍攝合影，本次比賽將於3月28日至30日舉行。（新華社）

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