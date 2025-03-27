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律師樓收懸紅恐嚇信 許智峯續為港發聲 澳洲外長：難忍監視

香港新聞組／香港27日電
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許智峯。（取材自臉書）
許智峯。（取材自臉書）

一個月內發生第四宗流亡港人疑被匿名信懸紅通緝事件。正在澳洲阿得雷德任執業律師的許智峯25日在Facebook表示，所屬律師樓收到一封由香港寄出的空郵信件，指他觸犯港區國安法，並稱他擁有300萬澳元（約1500萬港元、188.7萬美元）「犯罪得益」，任何人將他帶返香港或澳洲聯邦警察，可獲100萬港元（約12.8萬美元）懸賞。許智峯表示，事件反映民主自由國家對跨境執法及鎮壓，須以最強硬態度回應。

自由亞洲電台報導，繼身處澳洲墨爾本、前法政匯思召集人任建峰的鄰居，14日收到匿名信，流亡澳洲的前立法會議員許智峯，25日在Facebook表示，當日上午所屬律師樓亦收到同類恐嚇信。與任健峰收到的恐嚇信不同，針對許智峯的信件虛構他有300萬澳元「犯罪得益」。信件又提到凡舉報其父母或親戚，或將他交給香港或澳洲聯邦警察，均可獲100萬港元懸紅獎金。

許智峯在Facebook表示，恐嚇信列出他觸犯港區國安法、倡議港獨及台獨等、其個人資料、所屬律師樓地址及一個與他無關的阿德雷德市住宅地址。他認為，恐嚇信是為了使用虛構內容，配合跨境執法及鎮壓。他形容，香港已由警察政權淪落為流氓政權，猶如黑社會治港。

英國衛報26日報導，澳洲外長黃英賢回應事件，指再有針對流亡港人的恐嚇信出現，有關行為「應受譴責」。黃英賢又指，澳洲不會容忍外國政府對任何人在澳洲的監視或恐嚇行為，將向中方官員表達對事件的關注。

許智峯形容，充公令實質要對他進行政治報復。許智峯強調並不懼怕，表明在Facebook公開恐嚇信「就是告訴港共，我不懼怕。你越打壓，我越高調，繼續為香港的自由發聲」。他亦會小心行事保護家人，並已通知澳洲外長辦公室及聯邦警察。聯邦警察亦安排他錄取口供及進行搜證，他對澳洲政府的支持予以感謝。

許智峯指出，澳洲政府將事件定性為對澳洲主權干預及入侵，用較強硬態度及措辭，並正式向中方交涉，才引伸早前港警及國安高調回應。他認為，事件反映民主自由國家對於跨境執法及鎮壓，特別發生在其領土或公民時，必須以最強硬態度回應。

阿德雷德市有清真寺上周亦收到從澳門寄出的偽冒傳單，訛稱由許智峯的律師事務所發出，傳單提到許智峯自我介紹為一名支持以色列人士，並願一同對抗伊斯蘭恐怖主義。當時許智峯回應指，他並無就以巴之間戰爭發表過任何言論。

澳洲 香港 港區國安法

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