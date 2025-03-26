港出口連升12月 對美出口大幅下挫 港股今年已漲2成

香港最新進出口數據顯示，2月出口貨值連升12個月，但對美出口大幅下挫。（中通社）

香港 最新進出口數據顯示，2月出口貨值連升12個月，但對美出口大幅下挫。港府 政務司長則說，港股市場今年以來大幅上漲約2成，是2022年2月以來的最高水準。

港府統計處公布，今年2月香港整體出口貨值按年升15.4%，連升12個月；進口貨值按年升11.8%，連升2個月，2月貿易逆差363億港元。上月輸往亞洲的整體出口貨值上升25%，當中輸往中國大陸的出口升29.5%，輸往美國的出口則下跌18.5%。

以今年前兩個月計，香港首兩個月整體出口貨值按年升6.5%，進口貨值升5.7%。

香港政府發言人說，香港商品出口今年年初整體上繼續出現穩健增長，但美國至今推出的關稅 措施，以及與保護政策相關的不確定性，將繼續對香港商品貿易表現構成挑戰，但隨著全球經濟，特別是內地經濟持續增長，應會為香港出口提供支持。

港府政務司長陳國基在25日舉行的滙豐全球投資峰會上說，截至3月中，港股市場今年以來大幅上漲約2成，是2022年2月以來的最高水準，2月的日均成交額接近260億美元，按年增長近1.4倍。

陳國基稱，投資者信心正在回升，去年香港總存款增長7.1%就是證明。同時香港仍然是全球最大的離岸人民幣業務中心，每天處理中國大陸以外近八成的跨境人民幣支付。