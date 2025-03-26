香港小四人文科納身心健康 加入抑鬱測試 鼓勵鍛鍊身體

香港9月起採用的小學生教材，「預防疾病」是人文科學習主題之一；圖為警務處25日舉辦「太空遊學團─互動禁毒劇場」活動，向在場師生宣導禁毒信息。（中新社）

香港 國小一年級及四年級學生將學習人文科及科學科，9月起實施。「預防疾病」是小學人文科學習主題之一，小四生須認識常見健康問題，如肥胖、三高 、抑鬱等。課程已有新教科書，課文提醒學生要注意自己的日常生活和行為，避免出現身心健康問題；有書商在小四人文課本加入「抑鬱小測試」。

綜合明報、文匯報報導，改革後的香港小學人文科及科學科課程，將於9月新學年分別在小一及小四級起正式推出。近日教育局 先後完成有關教科書的評審，共通過了4套人文科課本和6套科學科課本，並已上載於適用書目表。

在已獲評審的人文科及科學科課本中，各有一套為電子書。售價方面，以科學教科書差異較大，小一級一套兩冊最便宜為174元（港幣，下同，約22.3美元），但最貴為386元，相差達1.2倍。因應科學科課程設「航天與創新科技」主題，多套教科書均有包含相關內容，鼓勵年輕人好好學習和鍛鍊身體，推動科技發展造福人類。

教育出版社的小四人文課本設「關注健康」單元，當中請學生自行檢視有否牙齒、視力、體重等健康問題，並提供「抑鬱小測試」，問學生過去兩周有否感到「大部分時間情緒低落」、「對一向享受的事物失去興趣」、「會為很多事自責，覺得自己沒價值，失去自信」、「出現自殺的念頭」等；並提醒如發現有任何一個徵狀，要向家長、教師或社工求助。

該課本亦有「購物成癮小評估」，問學生有否察覺自己「花錢愈來愈多」、「購買的物品往往不是必需品」、「依賴購物獲得快樂」，並邀學生上網蒐集改善身心健康問題的方法。

另外，小一人文科課題涵蓋「個人安全」，學生須學習保護身體，屬常識科舊有內容。香港教育圖書聯同聯合培進教育出版的小一人文課本設情境題，指有男子向女孩展露私隱部位，請小一生輪流扮演個案中女孩角色，練習「大聲說不、馬上離開、告訴可信任的成人」三部曲。

各出版社近日正向學校提供樣版書，供學校老師選書時參考。因應科學科課程設「航天與創新科技」主題，多套教科書均有包含相關內容，透過提問引領學生了解港人亦可以參與國家航天員選拔，但需要嚴格挑選，鼓勵有意向想當航天員的學生要好好學習和鍛鍊身體。並造福人類。