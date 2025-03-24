吉伊卡哇金飾開賣排長龍 「比熊貓經濟更好」

周大福23日上午於尖沙咀國際廣場售賣第一批與Chiikawa聯名的黃金產品 ，共9款產品，包括6款黃金串飾及3款金章。（圖／周大福提供）

吉伊卡哇（Chiikawa）金飾近年風靡全港，除了掛飾受歡迎外，每次有聯乘商品時都會迅速售罄，造就「吉伊卡哇經濟」，為近年有影響力的角色IP（知識產權）之一。

香港 01報導，香港周大福與吉伊卡哇合作推出聯名黃金產品，共9款，包括6款黃金串飾及3款金章，23日10時半於尖沙咀國際廣場開售，店外排起人龍，開售不足兩小時，4款商品已售罄，中午人龍多達150人，店員截龍，另開隊伍提供預訂服務。店員稱，最早有人上午7時排隊。

有大學生花約8000元（港幣，下同，約1029美元）購買6款商品，嘆如非限購，或買更多，所花金錢大部分來自父母，「500蚊自己存，1萬蚊父母給」；有家長買金飾給女兒，認為「吉伊卡哇經濟」比「熊貓經濟」更好，「現在更Hit（熱門）」！

另外，吉伊卡哇公仔大頭版及全身版串飾於下午12時售罄，過了約40分鐘，再有Usagi全身版串飾及吉伊卡哇獎章售罄。店員約12時截龍，指之後的顧客只可預訂。

據悉，一條黃金串飾手鏈市價為2100元，一枚金章市價540元。網上資料指出，吉伊卡哇串飾重約0.9克，獎章重約0.2克。現場所見，排隊購物者大多為港人。

40多歲的劉女士稱，料花數千元訂購兩條黃金串飾，一條贈給21歲的女兒作生日禮物，一條留給自己。被問認為熊貓產品還是吉伊卡哇產品更能促進香港經濟，吸引遊客？她表示，「各人喜好不同」，不能一概而論。不過，她自己無購買熊貓產品。