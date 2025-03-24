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財爺陳茂波：香港有望成AI產業國際交流協作匯聚地

香港新聞組／香港24日電
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陳茂波到訪一家內地領先的潮流文化娛樂公司，參觀其產品展示區。（取材自財政司司長網站）
陳茂波到訪一家內地領先的潮流文化娛樂公司，參觀其產品展示區。（取材自財政司司長網站）

香港財政司司長陳茂波23日在北京中國發展高層論壇上發表演講，介紹香港經濟發展的主要工作，包括「科創領航」、「內聯外通」、「金融賦能」。陳茂波指，香港會將人工智能作為關鍵產業去發展，憑藉自身和粵港澳大灣區的優勢，相信香港可以成為人工智能（AI）產業國際交流協作的匯聚地，現時正引導槓桿市場資金投往硬科技。

香港01報導，陳茂波在論壇上指，科技創新，特別是人工智能技術的飛躍提升，正引發生產模式、商業模式和消費模式的變革，人工智能不僅重新定義不同經濟體的核心競爭力，更重塑全球經濟的中長期格局。

他隨後介紹港府透過科技創新發展經濟的工作，形容是「科創領航」，尤其會發展人工智能。他指，港府已提出發展人工智能作為關鍵產業的戰略目標，憑藉香港的創科優勢、國際資金、數據和人才的匯聚，以及粵港澳大灣區城市的創新能力、產業縱深和應用場景廣闊等優越條件，相信香港可以成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地。

陳茂波亦指，地緣政治局勢正重塑國際間的經貿關係，以至環球的貿易體系。香港在「一國兩制」下有「內聯外通」的獨特優勢，會深化國際交往合作，貢獻國家高水平對外開放和高質量發展，也為全球各地企業創造更大的商機。

陳茂波到訪北京一家專注於高精度人工智能產品研發應用的企業，觀看其最新科技產品。（...
陳茂波到訪北京一家專注於高精度人工智能產品研發應用的企業，觀看其最新科技產品。（取材自財政司司長網站）

他介紹港府其他兩項發展經濟的主要工作，分別是「內聯外通」和「金融賦能」。「內聯外通」方面，陳茂波說，過去一年，香港再度獲評為全球最自由的經濟體、全球三甲的國際金融中心之一，國際競爭力也躍升至全球第五。他表示，香港會鞏固與歐美等傳統市場的關係，並全力開拓新市場，同時聯動更多內地省市出海招商引資。

至於「金融賦能」，陳茂波稱，數據顯示香港金融市場的活力正不斷增強，國際投資者的信心也進一步提升，港府會繼續努力提升香港金融市場的廣度、深度和效率，鼓勵更多新產品上市、開拓新市場、吸引新資金，並加強推動全球企業、項目與資金的對接。

香港 人工智能 港府

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