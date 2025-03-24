售港口風波敏感時刻 李澤楷出席北京官方論壇同框李強

盈科拓展創辦人李澤楷（後排右一）23日以中方企業代表身分，出席中外重量級商界人士參與的中國發展高層論壇。圖為嘉賓在開幕式前合影。（中新社）

香港 長和集團擬售巴拿馬等海外港口資產引發爭議，創辦人李嘉誠之子、盈科拓展集團主席李澤楷，23日獲邀在北京出席國務院 主辦的「中國發展高層論壇」，與總理李強大合照。北京當局對長和售港口迄未公開評論，港澳辦及中聯辦自上周轉載大公報文章對特首李家超評論後，至23日未再出現相關文章。

明報報導，據中國發展高層論壇名單，李澤楷是中方企業界代表之一，並上台大合照；根據一連兩天的公開議程，李無獲邀發言。央視片段顯示，開幕儀式上，他坐在財政司長陳茂波後一排，旁為諾貝爾經濟學獎得主Joseph Stiglitz。

據報導，其他香港出席者包括港交所主席唐家成、中大前校長劉遵義、中電首席執行官蔣東強、港鐵主席歐陽伯權、瑰麗酒店首席行政總裁鄭志雯等、港交所前總裁查史美倫、港鐵行政總裁金澤培、瑞房副主席羅寶瑜等。曾提出「香港玩完論」的摩根史坦利前亞洲區主席羅奇繼續獲邀出席。

報導稱，內地部分傳媒關注李澤楷在碼頭風波期間現身北京，新浪財經一度刊文「敏感時刻，李嘉誠次子現身北京出席重要論壇」，但其後文章連結不能登入。騰訊網轉載深圳「直新聞」相同標題的文章，其後在標題句尾加「？」，則仍能登入。

報導說，大公報21日刊出評論文章，不點名指有港企出售港口涉違基本法23條的原則性條文；港澳辦截至23日無轉載該文章。

報導指，陳茂波23日獲安排在下午一場研討會發表主題發言，他提及一國兩制下香港有內聯外通角色，可深化國際交往合作，也為全球企業創造更大商機。他表示，會繼續鞏固與歐美等傳統市場的關係，並全力開拓新市場，聯動更多內地省市共同「出海」招商引資。他又表示，港府提出以人工智能 作為關鍵產業的戰略目標，相信憑香港創科優勢、國際資金數據和人才，加上區內城市的條件，香港可成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地。

報導稱，同場發言嘉賓包括對冲基金城堡投資（Citadel）創辦人Ken Griffin、新希望集團董事長劉永好、劉遵義、中金集團前總裁朱雲來、中大深圳公共政策學院院長鄭永年等。