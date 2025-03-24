我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

售港口風波敏感時刻 李澤楷出席北京官方論壇同框李強

香港新聞組／香港24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
盈科拓展創辦人李澤楷（後排右一）23日以中方企業代表身分，出席中外重量級商界人士參與的中國發展高層論壇。圖為嘉賓在開幕式前合影。（中新社）
盈科拓展創辦人李澤楷（後排右一）23日以中方企業代表身分，出席中外重量級商界人士參與的中國發展高層論壇。圖為嘉賓在開幕式前合影。（中新社）

香港長和集團擬售巴拿馬等海外港口資產引發爭議，創辦人李嘉誠之子、盈科拓展集團主席李澤楷，23日獲邀在北京出席國務院主辦的「中國發展高層論壇」，與總理李強大合照。北京當局對長和售港口迄未公開評論，港澳辦及中聯辦自上周轉載大公報文章對特首李家超評論後，至23日未再出現相關文章。

明報報導，據中國發展高層論壇名單，李澤楷是中方企業界代表之一，並上台大合照；根據一連兩天的公開議程，李無獲邀發言。央視片段顯示，開幕儀式上，他坐在財政司長陳茂波後一排，旁為諾貝爾經濟學獎得主Joseph Stiglitz。

據報導，其他香港出席者包括港交所主席唐家成、中大前校長劉遵義、中電首席執行官蔣東強、港鐵主席歐陽伯權、瑰麗酒店首席行政總裁鄭志雯等、港交所前總裁查史美倫、港鐵行政總裁金澤培、瑞房副主席羅寶瑜等。曾提出「香港玩完論」的摩根史坦利前亞洲區主席羅奇繼續獲邀出席。

報導稱，內地部分傳媒關注李澤楷在碼頭風波期間現身北京，新浪財經一度刊文「敏感時刻，李嘉誠次子現身北京出席重要論壇」，但其後文章連結不能登入。騰訊網轉載深圳「直新聞」相同標題的文章，其後在標題句尾加「？」，則仍能登入。

報導說，大公報21日刊出評論文章，不點名指有港企出售港口涉違基本法23條的原則性條文；港澳辦截至23日無轉載該文章。

報導指，陳茂波23日獲安排在下午一場研討會發表主題發言，他提及一國兩制下香港有內聯外通角色，可深化國際交往合作，也為全球企業創造更大商機。他表示，會繼續鞏固與歐美等傳統市場的關係，並全力開拓新市場，聯動更多內地省市共同「出海」招商引資。他又表示，港府提出以人工智能作為關鍵產業的戰略目標，相信憑香港創科優勢、國際資金數據和人才，加上區內城市的條件，香港可成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地。

報導稱，同場發言嘉賓包括對冲基金城堡投資（Citadel）創辦人Ken Griffin、新希望集團董事長劉永好、劉遵義、中金集團前總裁朱雲來、中大深圳公共政策學院院長鄭永年等。

香港 人工智能 國務院

上一則

B站頂流UP主「大祥哥」被騙千萬 賣豪車、掏空家底還債

下一則

川普關稅戰出現反效果？ 中日政經關係反而急速升溫

延伸閱讀

李強晤美國親川普參議員戴恩斯：中美應以對話代替對抗

李強晤美國親川普參議員戴恩斯：中美應以對話代替對抗
促美中對話…參議員戴恩斯訪華會何立峰 今見李強

促美中對話…參議員戴恩斯訪華會何立峰 今見李強
發展高層論壇北京登場 上百外企CEO赴華找商機

發展高層論壇北京登場 上百外企CEO赴華找商機
李強主持國常會 研究健全涉企收費監管 優化營商環境

李強主持國常會 研究健全涉企收費監管 優化營商環境

熱門新聞

樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04
千萬富翁謝岳（左）為兒子大辦團圓宴。（取材自風芒新聞）

找回失散24年兒子 深圳富豪團圓宴送奔馳…兒1理由婉拒

2025-03-17 10:30
DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報