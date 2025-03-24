香港中大製砌磚機械人36秒放1塊磚 精準度達公分級

中大研發的自動化線控砌磚機械人用於重建校園内的再生園。（取材自香港電台）

隨科技不斷進步，建築行業正迎來一場新的變革。最近，在香港 中文大學的建築項目「再生園」中，自動化線控砌磚機械人CU-Brick被引入到傳統施工過程中，為工程項目提供額外彈性及靈活性，施工精準度達公分（厘米）級。

大公報報導，中大機械及自動化工程學系副教授劉達銘表示，CU-Brick有效減少位置誤差，與人手相比更能精準砌置出不規則的建築結構，建造蜿蜒曲折的建築物、雕塑、社區共享中心等。

由去年12月開始，中大團隊首次應用CU-Brick於香港建築項目，建造位於中大校園內，占地約120米、高2.5米，由超過5800磚塊組成的「再生園」。中大表示，「再生園」將為中大師生提供集環保及休憩功能的共享空間，項目由1月下旬展開，預計於4月落成，下半年啟用。

CU-Brick是線纜驅動平行機械人，與傳統機械臂相比，不僅可以精準地建造出複雜建築，更能在戶外及多變環境中操作，為建築行業帶來更高的彈性與效率。

劉達銘指出，CU-Brick系統確保機械人會自動實時修正移動路線，施工精準度達公分級，平均每塊磚放置時間只需約36秒，不僅減少了人工搬運的需求，也提升了磚塊擺放的精準度。

在執行複雜的建築任務時，機械人與工人之間形成良好的協作，工人將磚塊放在指定位置，機械人會將其運到正確的位置。劉達銘表示，雖然機械人承擔了磚塊的搬運和鋪設，但在塗抹水泥漿等細緻工作中，仍需工人進行輔助，工人能夠對水泥的厚度及平整度進行控制。

他期望持續優化機械人設計，團隊將著眼於開發自動灌漿系統，實現全自動砌磚機械人。此外，團隊亦在探索可變形開放框架線纜驅動平行機械人技術，以期望達到更高的靈活性和適應性。

該項目由中大建築學院及機械與自動化工程學系合作設計，充分體現可持續發展的理念與實踐。中大建築學院高級講師Adam Fingrut表示，該項目是一項環境可持續發展的藝術，過程中使用傳統材料，運用非傳統的建築方法，為安全而設計，「通過建築方法，我們正在減少高空作業、墜落和工人受傷等風險。」

在未來，團隊亦計畫將此技術應用於藝術建築和複雜結構工程等項目，協助建築師實現更多創意設計，傳承多元建築工藝。