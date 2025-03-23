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爭見熊貓3母子首度合體 粉絲海園外排隊200米

香港新聞組／香港23日電
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「港產」大熊貓龍鳳胎寶寶趴在媽媽「盈盈」懷中吃奶。 （新華社）
「港產」大熊貓龍鳳胎寶寶趴在媽媽「盈盈」懷中吃奶。 （新華社）

香港海洋公園的大熊貓龍鳳胎22日首次與媽媽「盈盈」一起在「大熊貓之旅」展館與公眾見面，上午9時50分園區閘口已有大批人潮等候；有入場人士形容，展館舒適度不輸四川省的熊貓基地，從三隻熊貓的互動中更體會到母性的偉大，希望母親可以給予孩子足夠的陪伴。

文匯報報導，22日是一對龍鳳胎大熊貓首度在媽媽「盈盈」身旁一起與公眾見面。展館設有VIP團與一般人士兩條通道，購買了VIP團的觀眾可以直接進入，一般人士就需要在「大嘜礦石場」處領取時間票，並按列明時間入場。臨近10時20分左右，「大嘜礦石場」處已排近200公尺的長龍。

據報導，陳先生與妻子22日上午8時左右就由屯門居所出發，每人特意花費1500港元（約193美元）購買VIP團觀賞大熊貓「盈盈」一家。陳先生表示，見到「盈盈」與大熊貓龍鳳胎互動，感到十分溫馨，「『盈盈』一出來的時候就攬住『弟弟』，很可愛，感覺十分溫馨。」

陳太展示熊貓公仔與貼紙，表示VIP團與紀念品的花費十分值得，「感覺真的很值得，因為難得可以看見三隻大熊貓一同出現。」

報導指出，來自新加坡的江小姐赴港旅遊5天，22日特地選擇在旅程第二天到海洋公園感受「獨特港味」。她向香港文匯報表示，其實事前不知大熊貓一家首次同在展館亮相，對巧遇感到幸運。

她大讚海洋公園極具香港特色，還可以品嘗本地小食，「迪士尼好多地方都有，海洋公園就只有一個，而且融合了不少香港的特色和美食等。」

另一巿民陳先生22日趁女兒幼兒園畢業，父女兩人一同到海洋公園參觀大熊貓。他表示，從熊貓一家的互動過程中，感受到動物的母性，並體會到母親應該給予孩子足夠多的陪伴，「『盈盈』出來的時候抱著『姊姊』和『弟弟』，『弟弟』玩耍，『姊姊』則抱著媽媽發嗲，就像人類一般，這也啟發了我媽媽，陪著孩子的女孩。

他形容，「大熊貓之旅」展館舒適寬敞，不輸四川的熊貓基地，感謝中央政府與特區政府提供香港市民觀賞機會。

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