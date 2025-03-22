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「盈媽」同框熊貓龍鳳胎見公眾 訪客可駐足停看3分鐘

香港新聞組／香港22日電
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香港海洋公園22日起推出「大熊貓之旅」，大熊貓盈盈與港產龍鳳胎寶寶「同框」見公眾；圖為21日舉行傳媒預覽活動，盈盈與大熊貓寶寶親密互動。（中新社）
香港海洋公園22日起推出「大熊貓之旅」，大熊貓盈盈與港產龍鳳胎寶寶「同框」見公眾；圖為21日舉行傳媒預覽活動，盈盈與大熊貓寶寶親密互動。（中新社）

香港海洋公園宣布由22日起，一對大熊貓龍鳳胎會於「大熊貓之旅」展館內首度在媽媽「盈盈」身旁一起與公眾見面，展館的開放時間亦從之前的下午3時閉館延長至4時30分，公眾可一起見證大熊貓寶寶邁向成長的新篇章。

文匯報報導，園方期望讓「家姐」和「細佬」在多元化的環境中，與媽媽共享親子時光，一同探索四周。訪客憑「時間票」入場，可於展館中間位置的大熊貓棲息地前駐足約3分鐘，細賞三口子的互動過程。有市民對大熊貓親子同樂的場景充滿期待。

海洋公園於21日下午率先安排傳媒進入展館預覽親子「同框」相處的場景。可能是午後陽光溫暖，「家姐」趴在樹杈上小憩，「細佬」則先與媽媽「盈盈」親子互動，但媽媽亦不忘「家姐」，特別爬到樹上把牠叫醒，一家三口互動情景十分溫馨。

為配合訪客觀看親子相處的場景，展館由今日起延長了1.5小時開放時間，並將實施全新定時入場安排。訪客憑「時間票」入場，可於展館中間位置的大熊貓棲息地前駐足大約3分鐘，細賞大熊貓寶寶與媽媽互動的萌態，然後繼續往前方的棲息地觀看大熊貓爸爸「樂樂」悠然自得的生活方式。園方表示，每節3分鐘的參觀時間館內可容納40名至50名訪客，冀能保證遊人有良好的參觀體驗。

香港海洋公園22日起推出「大熊貓之旅」，大熊貓盈盈與港產龍鳳胎寶寶「同框」見公眾...
香港海洋公園22日起推出「大熊貓之旅」，大熊貓盈盈與港產龍鳳胎寶寶「同框」見公眾；圖為21日舉行傳媒預覽活動，盈盈與大熊貓寶寶親密互動。（中新社）

據了解，園方未來還會安排「大熊貓之旅」中間位置及入口附近的棲息地，一併開放予「盈盈」及一對大熊貓寶寶使用，為大熊貓寶寶締造更富挑戰性及啟發性的環境，讓牠們在媽媽的引領下盡情探索及鍛煉各種生活技能。海洋公園工作人員盧芷珊表示，「家姐」、「細佬」在母親身邊可學習一些人類無法教授的知識，例如分辨氣味等。

園內還有同樣幸福的珍稀川金絲猴家族，「其其」、「樂樂」的第四孩子出生約兩個月，如今已識跑識跳了，活力滿滿，公眾可在「香港賽馬會四川奇珍館」內一睹川金絲猴家族以及牠們的鄰居──大熊貓「安安」「可可」的可愛日常。

中學生商同學21日到海洋公園參加學校活動，由於排隊看大熊貓的人龍較長，最終決定放棄，但她之前一直關注這對龍鳳胎，「下次會來看牠們親子的互動，一定很有趣」。

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