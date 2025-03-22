香江觀察／李超人全球賣港棋高一招 料將大事化小

香港示意圖。(圖/shutterstock)

晚近紅學家講紅樓夢，說那俏平兒其實是政治家的料，因紅樓夢第62回中，她說了那番「大事化為小事，小事化為沒事，方是興旺之家」的道理，化解了鳳姐一查到底的硬幹。香港 近日鬧到飛起的首富售外國港口風波，有種種喊打喊殺的猜測，但料將走向大事化小。

香港首富李嘉誠旗下長和系，做了筆約200億美元左右的大生意，賣掉所持有全球43個港口，因其中有兩個巴拿馬運河港口，以及買家是美資財團，引發官方背景大公報持續砲轟，又被官方機構用官網轉載，一時成了香港城中大事，在內地也成爭論熱題。

說來說去，這件事最受關注的是結果，之前有說這事來自中共最高領導人「震怒」，又有問港府 稱「依法依規處理」，是否要依國安法，還有人要求李嘉誠「重新考慮」等，就更令人關心這交易的終局。

身任香港行政會議召集人葉劉淑儀21日出來批評長和系，話說得較溫和，關鍵在於她引述香港商界及法律界人士的話，說長和的相關協議很難被推翻，同時亦看不到香港有什麼法例可以阻止這筆交易進行。

這大概就是今次首富售港風波可能的終局，有這樣一個終局，其實可以料定，今天可以回看三點。

首先一點是李嘉誠凡事先走三步棋，早在2015年，李嘉誠著手長實及和黃宣布世紀重組計畫，當時李嘉誠否認撤資，並解釋是做生意有實際需要。但頭腦清醒的判斷，一是李嘉誠在做他退休的安排，二是當年香港的占領中環運動對李超人有深刻影響。到今天再度反證，李超人棋高一招。

其次，20日長江和記公布2024年度業績，長和系對售賣港口風波隻字未提，反而一是哀兵報憂，說香港業務9年來首度虧損，但歐洲業務貢獻則年增1成2多，又稱長和系隨時動用資金投資於環球各類資產，而香港及內地一直為集團之重要市場。這些反應，顯示長和系危機處理也棋高一招。

最後看香港和北京反響。香港是左派出來指斥，代表工商界的政黨出言謹慎，商界如香港船東會則稱要保護香港國際商業中心地位。在北京的國務院 港澳辦，這時安排香港歐洲商會訪京，港澳辦主任對其強調要「全力支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境」。