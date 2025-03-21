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返港探病母被捕 男暴動判囚45個月 戴手套口罩成證據

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

21歲香港青年2019年8月涉嫌在灣仔軒尼詩道近天樂里一帶參與暴動被捕，之後「踢保（棄保潛逃）」到日本生活，為探望病母前年返港時被捕。事隔逾5年，被告上周在區域法院承認一項暴動罪，案件20日判刑。

明報報導，法官表示，雖沒證據顯示被告使用暴力，但當時他不僅戴手套和口罩，其背囊亦有手套口罩，「顯然有意圖直接參與暴動」。法官以監禁5年為量刑起點，因應被告認罪減刑，判囚45個月。

據報導，現年27歲的被告陳煒堯原於日資會計公司任職，現已請辭。法官張潔宜引述辯方求情稱，被告精通日語，希望到日本工作，並獲讚賞為人善良、工作認真，其雇主日後亦願意再聘請他。張官又提及，辯方力陳被告在本案無擔當主導角色、無暴力行為、案發時管有物品亦不具攻擊性，並希望法庭基於認罪及案件影響被告移日計畫等因素，酌情輕判。

報導稱，張官判刑時指出，從涉案片段可見，案發時跟警方對峙的人數超出在場警力，當中有人破壞大公報辦公室標誌，亦有人回擲警方的催淚彈。張官認為，雖沒證據顯示本案暴動計畫周詳，但示威者帶雷射筆和汽油彈到場屬有備而來，暴動「有一定程度的組織性」，又斥示威者目無法紀，挑戰警方權威。

日本 香港 棄保

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