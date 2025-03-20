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香港詞聖盧國沾75歲逝「小李飛刀」傳世 作品逾3000首

香港新聞組／香港20日電
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著名填詞人盧國沾19日傳出離世的消息，享壽75歲。（取材自維基百科）
著名填詞人盧國沾19日傳出離世的消息，享壽75歲。（取材自維基百科）

與黃霑、鄭國江並列為香港粵語流行樂壇三大填詞人，素有「詞壇聖手」之稱的著名填詞人盧國沾19日傳出離世的消息，享壽75歲。盧國沾早年因健康問題而淡出詞壇，才華十足的他作品超過3000首，多為民族大義和勵志內容，在樂壇備受尊重。

明報報導，盧國沾的女兒葦蓁19日晚在社交平台發文證實爸爸死訊，寫道：「爸爸今早於睡夢中與世長辭，走得安詳，希望各界給予我跟家人空間，有關後事安排會再通知各位。女兒葦蓁泣告」。郭富城經理人小美、李龍基、填詞人梁栢堅和資深音樂人周啟生紛紛悼念盧國沾。

據報導，盧國沾1949年於內地出生，6歲由祖母帶到香港，自小喜歡文學，13歲起以筆名沾夢投稿「青年周報」。1968年讀大學期間加入無線電視，為官方刊物「香港電視」訪問電視台幕前幕後人員及撰寫電影介紹；亦曾為古裝劇「民間傳奇」部分單元任編劇和為電視台營業宣傳部策劃廣告宣傳稿。1975年獲導演林德祿邀請為無線劇「巫山盟」同名主題曲作詞，開展填詞人生涯。

報導稱，他活躍於1970年代中期至1980年代末，1990年代初因意外傷殘而淡出詞壇，曾為逾3000首粵語流行曲填詞，有「詞壇聖手」、「詞聖」稱號，擅長將古典文學意境融入流行曲，包括「每當變幻時」，「小李飛刀」、「浮生六劫」、「大地恩情」等，都是膾炙人口的佳作。

報導說，盧國沾與作曲人黎小田組成最佳拍檔，為電視劇創作逾百首主題曲，包括「天蠶變」、「人在旅途灑淚時」、「陸小鳳」、「秦始皇」等，風行至今。在香港流行曲詞壇與黃霑、鄭國江鼎足三立，當時被喻為「三角碼頭」。

報導指出，他1980年代起成為香港首批獨立填詞人，以「單詞收費」制度打破唱片公司壟斷，被業界視為行業發展翹楚，1983年，盧國沾有感樂壇情歌犯濫，發起「非情歌運動」；後來從商，生意涉及出口貿易、廣告、印刷包裝等，還曾擔任郭晉安和羅嘉良經理人。盧國沾2001年獲香港作曲家及作詞家協會頒發音樂成就大獎，2015年獲金針獎。

據報導，盧國沾近年以輪椅代步，晚年創立「香港音樂治療協會」，2016年於紅館舉行兩場「歌詞大師盧國沾作品演唱會」，參演歌手包括羅嘉良、陳秀雯、麥潔文、雷安娜、葉振棠、李龍基、區瑞強和張德蘭等。

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