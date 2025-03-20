3成港企擬增聘 醫療、IT吃香 8成雇主計畫今年加薪

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 勞動市場向好，一間人力顧問公司19日公布今年第二季就業展望調查，就業展望指數為正11%，較上季上升5個百分點，反映雇主對增加人手的意願趨於正面。8成受訪雇主表示今年將加薪，20%有機會減薪或凍薪。

大公、文匯報報導，受訪的525間香港企業當中，30%有意在未來3個月增加人手，近兩成縮減人手，另有一半凍結人手。七大主要行業均呈現正面趨勢，其中醫療保健及生命科學業的就業展望指數最高，達正31%；資訊科技業（IT）緊隨其後，指數為正27%。此外，隨著旅遊和消費逐步復甦，消費品及服務業的招聘需求也有所增加。

人力資源公司萬寶盛華大中華（ManpowerGroup）在全球訪問42個國家和地區，共39449名雇主，所有受訪國家和地區均錄得正面指數。今年第二季全球淨就業展望指數為正25%，而香港淨就業展望指數則為正11%，顯示預期有較多雇主計劃增加人手。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，在創新驅動和政策支持的作用下，香港就業市場正逐步回暖，為各行業帶來更多增長機遇。她預計，未來數月香港就業市場將保持穩健發展，企業增聘人手的意願將進一步提升。

徐玉珊表示，香港醫療保健及生命科學業的需求持續增長，趨勢主要得益於行業改革和市民健康意識的提升。資訊科技業則在人工智能 技術的推動下，展現強勁的發展潛力。其他行業方面，隨著旅遊消費的逐步復甦，消費品及服務業的活躍度顯著提升，招聘需求也相應增加。工業與原料業受益於科技創新和產業升級，其就業展望同樣呈現積極態勢。

金融及房地產 業，在虛擬資產政策放寬以及物業交易限制鬆綁的背景下，亦迎來新一輪增長動力。通訊媒體業則隨著6G技術的發展，未來發展充滿前景。

徐玉珊指出，雖然香港最新失業率微升，但仍處於低水平，所以短期內勞工市場仍平穩。

萬寶盛華預計，公務員全體凍薪這個因素，或令香港企業調整薪酬時，整體採取更保守態度。調查顯示，今年平均加薪幅度3%，加幅較去年同期減少0.3個百分點，轉工員工平均加薪幅度10%至15%。八成受訪雇主表示，今年將會加薪，20%有機會減薪或凍薪。