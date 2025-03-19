Booking.com：港熊貓、賽馬旅遊獨特招牌 不輸給新加坡

旅遊服務平台Booking.com副總裁認為，香港的「賽馬旅遊」等獨特旅遊，可增加旅客感受本地文化，平台正與香港旅遊部門商討合作；圖為沙田馬場，大批市民及遊客入場觀看。（中新社）

香港 疫後積極推動旅遊業，美國上市公司Booking Holdings的旗下旅遊服務平台Booking.com，其亞太區董事總經理兼副總裁Laura Houldsworth認為，香港吸引力不遜亞洲區內城市，相信香港的「熊貓旅遊」、「賽馬旅遊」等獨特旅遊項目，可增加旅客感受本地文化機會，平台正與香港旅遊部門商討合作。

明報報導，新加坡 先後獲美國天后Taylor Swift及Lady Gaga演唱會的東南亞及亞洲獨家主辦權，引來坊間討論「星港之爭」。Laura Houldsworth認為，星港均屬短暫旅行目的地，旅客一般逗留兩三晚，故兩地政府透過提供獨特旅遊體驗，提升旅遊吸引力，相信下月英國樂隊Coldplay赴港舉辦演唱會，同樣能吸引大量訪客。

據報導，香港財政預算案向旅發局撥款逾12億港元（約1.5億美元），加強推廣系列特色旅遊項目。Laura認為，除了舉辦大型活動，疫後旅客傾向探索傳統景點以外的地區，及參與具本地特色的活動，相信香港的「熊貓旅遊」和「賽馬旅遊」幾屬獨一無二的旅遊項目，可助旅客感受本地文化。

報導稱，至於如何協助各地推廣新的旅遊項目，Laura說，平台的生成式人工智能 發揮關鍵作用，用戶只需輸入簡單指示，包括旅遊時間、同行者數量及各人旅遊喜好等，系統就會提供度身訂做的住宿及行程建議，而系統有逾3億個用戶評論，人工智能亦可協助篩選用戶最關心的資訊。

報導說，根據平台數據，上月中香港用戶搜尋復活節假期（下月16日至23日）的酒店房間，較去年同時段錄得顯著增幅，其中東京及大阪酒店的搜尋數量分別增加90%及89%。Laura表示，疫後出現所謂「報復式旅遊」現象，旅遊成為許多人生活不可缺少的一部分，需求比疫前高，主要是在旅遊期間探訪親友，同時擺脫日常繁瑣工作；雖然各地復甦進度不一，但旅遊業升幅持續強勁。

報導引述Laura提及，平台去年以網上問卷形式訪問33個地區或國家、逾2.7萬人，包括約1000名港人，發現逾七成受訪港人對「夜間旅遊（Noctourism）」感興趣，即避開白天的擁擠，享受晚上和清晨活動；另整體旅客逾半選擇預訂無燈光住宿，減少光污染和保護動植物。而水療及瑜伽均是傳統與健康相關的旅遊體驗，Laura稱，疫後不少旅客傾向觀星及觀賞日食等活動；因應旅客追求身心健康，甚至有新加坡酒店推出提高睡眠質素的服務。