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老臣讚李兆基「恐龍老闆」 兩子接手300億美元商業王國

香港新聞組／香港19日電
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李兆基與前妻育有三女兩子，兩名兒子李家傑（左）及李家誠（右）於2019年接父親之捧擔任恒基兆業地產聯席主席，分掌內地及香港業務。（取材自恒基兆業地產集團）
李兆基與前妻育有三女兩子，兩名兒子李家傑（左）及李家誠（右）於2019年接父親之捧擔任恒基兆業地產聯席主席，分掌內地及香港業務。（取材自恒基兆業地產集團）

人稱「四叔」的香港恒基地產創辦人李兆基17日離世，享年97歲，遺下市值逾2500億元（港幣，下同，約321.7億美元）商業王國。這位被譽為「亞洲股神」傳奇企業家，從黃金貿易到地產大亨，四叔半生心血打造的上市王國版圖廣泛，恒地系在香港有7間上市公司，橫跨地產、零售、能源和交通等，遍布港人衣食住行，其中恒地、中華煤氣均發展成市值千億企業，並長踞藍籌股之列。但有分析師認為，四叔離世對恒地股價不會有太大影響。

大公、文匯報報導，四叔是香港地產巨擘，早在35歲夥拍郭得勝、馮景禧「三劍俠」組新鴻基，50歲自立門戶創立恒基地產，及後用逾40載打造商業王國。四叔與前妻育有三女兩子，91歲退下火線後交棒予兩子，其中長子李家傑主管內地業務，孻仔李家誠則接掌恒基地產。女兒方面，長女李佩雯出任集團租務部高級總經理，四女李佩儀則出任營業部副總經理，次女李佩玲則未有參與集團事務。

雖然四叔為恒地打拚半生，不過他早在2019年已交代好接班人部署。銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武預期，李兆基離世對恒地幾乎沒有影響，主因四叔已於2019年退休並卸任主席兼董事總經理職務，並交由兩位兒子擔任聯席主席及董事總經理，加上公司擁有專業管理團隊運營業務，認為對恒地股價不會有太大影響。

李兆基除了是一名傑出商界領袖外，也是一名樂善好施的大慈善家。曾與他共事28年的恒基地產執行董事孫國林盛讚李兆基為「恐龍老闆」，意即「好到已絕種」，更指他即使已成為「世界級富豪」亦毫無架子、謙厚及一視同仁，「從來沒有看過他發脾氣！」

孫國林昨在電台分享，李兆基的恒基文化是「令員工感到像家庭」，食飯文化亦至今無變，「員工不僅有午飯吃，還獲派麵包或西餅作下午茶，疫情期間更獲派有益湯水。」他指公司於2008年已率先推行男士侍產假，恒基更有部門推行「奶粉錢獎勵」，為每位有小朋友的員工每年派8000元，直至小朋友斷奶，以鼓勵員工多生育。

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