涉助騙轉介費 香港18銀行員被捕 200宗涉受賄25萬美元

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 廉政公署採取代號「箭雨」行動，揭發有銀行職員涉嫌收受中介人賄賂，把由直接向銀行申請樓宇按揭的客戶，混入由中介公司轉介的客戶中，令銀行批出貸款 時，誤以為是由中介公司轉介，從而向中介公司支付按揭轉介費。

大公、文匯報報導，行動中共 拘捕22人，包括4名中介公司成員及18名銀行前線職員，案件涉及10間本地銀行，合共逾200宗按揭貸款申請，賄款達200萬元（港幣，下同，約25.7萬美元）。廉署調查顯示，轉介費由數千元至數萬元不等，其中一對銀行職員夫婦合共收取60萬元賄款。

廉政公署執行處總調查主任陳德輝18日講述案情指出，樓宇按揭貸款申請有兩個途徑，分別為直接向銀行申請或透過中介公司向銀行申請，如果是透過中介公司，銀行便需要向中介公司支付中介費。廉署早前在調查另一宗貪污案時，發現一間中介公司負責人曾於不同銀行任職後，於2018年自組一間中介公司，並且與一些銀行前線職員交往甚密。

廉署調查發現，該中介公司負責人曾賄賂多間銀行前線職員，讓職員為客戶辦理樓宇按揭時，暗中把按揭轉介申請表混入按揭貸款申請表格中，讓向銀行申請貸款的客戶在不知情下簽署了轉介申請文件，令銀行以為客戶是經中介轉介向銀行申請貸款，遂向中介支付轉介費。

調查發現，其中部分文件可能涉及「冒簽」，而中介公司涉及製作虛假入息證明，被捕的4名中介公司成員，當中有人曾在銀行任職，認識不少銀行前線職員，惟大部分按揭申請人對貪污勾當完全不知情。

此外，中介公司亦涉嫌在轉介樓宇按揭個案給銀行時，製作虛假入息證明，而協助處理銀行按揭貸款申請的銀行職員，可獲賄款逾10萬元。

廉署調查顯示，案件牽涉逾200宗樓宇按揭申請。廉署人員在行動中，根據法庭手令搜查逾30個地點，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。