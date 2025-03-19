任建峰被港通緝 在澳洲遭匿名懸紅 澳政府：不容干擾公民
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香港前「學生動源」召集人鍾翰林涉煽動分裂國家罪及勾結外國或者境外勢力罪，去年12月被警方國安處通緝。警方18日早上在何文田帶走鍾翰林的繼父返警署協助調查。至中午約12時，他自行離開西九龍總區警察總部。
明報報導，另一涉國安條例被通緝的前法政匯思召集人任建峰，據英國衛報報導，澳洲墨爾本有居民稱接獲匿名信，聲稱若提供與任相關的情報等可獲100萬港元（約12.8萬美元），澳洲外交部長黃英賢表示已就事件向中方表達關注。
據報導，前年赴英尋求政治庇護的鍾翰林涉嫌煽動分裂國家及勾結外國勢力被通緝，回流澳洲的任建峰則涉勾結外國或境外勢力危害國安罪被通緝。
報導稱，衛報17日報導，澳洲墨爾本有居民稱接獲匿名信，列出任建峰的兩個地址，若提供與他相關的情報或將其轉交香港或澳洲警方，可獲100萬港元。任建峰在社交平台稱，香港「光復」前不會自願返港，感謝澳洲外長公開支持，將繼續正常生活，「不會自殺」。
報導說，路透引述黃英賢在一個記者會上回應事件，稱澳洲政府不容許其他政府干擾其公民，讓任何人感到不安全。在北京，外交部發言人毛寧回應，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預，指澳方公然干預香港特區法治，中方表示強烈不滿和堅决反對。
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