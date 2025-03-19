任建峰被港通緝 在澳洲遭匿名懸紅 澳政府：不容干擾公民

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 前「學生動源」召集人鍾翰林涉煽動分裂國家罪及勾結外國或者境外勢力罪，去年12月被警方國安處通緝。警方18日早上在何文田帶走鍾翰林的繼父返警署協助調查。至中午約12時，他自行離開西九龍總區警察總部。

明報報導，另一涉國安條例被通緝的前法政匯思召集人任建峰，據英國衛報報導，澳洲 墨爾本有居民稱接獲匿名信，聲稱若提供與任相關的情報等可獲100萬港元（約12.8萬美元），澳洲外交部長黃英賢表示已就事件向中方表達關注。

據報導，前年赴英尋求政治庇護 的鍾翰林涉嫌煽動分裂國家及勾結外國勢力被通緝，回流澳洲的任建峰則涉勾結外國或境外勢力危害國安罪被通緝。

報導稱，衛報17日報導，澳洲墨爾本有居民稱接獲匿名信，列出任建峰的兩個地址，若提供與他相關的情報或將其轉交香港或澳洲警方，可獲100萬港元。任建峰在社交平台稱，香港「光復」前不會自願返港，感謝澳洲外長公開支持，將繼續正常生活，「不會自殺」。

報導說，路透引述黃英賢在一個記者會上回應事件，稱澳洲政府不容許其他政府干擾其公民，讓任何人感到不安全。在北京，外交部發言人毛寧回應，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預，指澳方公然干預香港特區法治，中方表示強烈不滿和堅决反對。