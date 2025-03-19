中資科技股硬挺 港股創3年新高 今年已漲36％

港股恒生指數18日收漲2.46%至24740點，為近三年新高，主板全天成交2859.35億港元。（中通社）

受到投資者對中國大陸經濟前景抱持樂觀看法，且對近期數據和進一步支持消費的承諾感到鼓舞，港股18日升至三年高點，並領漲亞洲市場。大公報專欄分析指，美股 走弱，可能陷入大熊市，促使更多長線資金湧入港股市場，除外資看好外，北水大舉南下買股，港股可望繼續跑贏全球股市。

恒生指數18日收漲2.46%至24740點，為2022年3月以來新高，今年以來強勢上漲23.33％；恒生科技指數收漲3.96%至6105點，今年以來漲幅高達36.65％。

港股市況至19日截稿為止，小米業績佳，ADR股價上揚，高港收市價3.4%，但其他股份ADR未有跟隨港股升勢，百度 在港升12%後，百度美股較港股收市價回吐3.6%，阿里美股亦低港3.3%。夜期跌79點，收報24716點，中概股指數跌0.2%，收報8389點。恒指黑期跌約8點，報24713點。

值得留意的是，今年以來帶動港股上漲最大動力來自中資科技股，其中被稱為中國科技股七巨頭表現亮眼，主要受到AI新秀DeepSeek崛起，帶動這些中資科技股價值重估。

路透日前報導稱，隨著美國總統川普發起的廣泛貿易戰，引發人們對經濟衰退擔憂，導致美股下跌，全球投資者找到了一個意想不到的新避難所：中國股市。

近期港元兌美元處於交易區間的上限邊緣，香港銀行同業拆款利率一直在下降，顯示出資金湧入香港的態勢。

截至本月14日，騰訊、阿里巴巴、小米、中芯國際、比亞迪、京東和網易「七巨頭」股票總市值比2024年底增長大約25%。由於DeepSeek的崛起和對美國經濟的擔憂，輝達等美股「七雄」同期總市值下滑約19%，兩者形成鮮明對比。

此外，由於美國的制裁，資訊技術、汽車、軍工等內地晶片使用者不得不依賴國產產品，將訂單集中發往中芯國際，其總市值約為5000億港元（約640億美元），迅速逼近美國英特爾（1000億美元）。

大公報專欄分析指，華爾街 股市走弱，步入技術性調整市，跌幅可能進一步擴大至兩成，陷入大熊市，促使更多長線資金湧入港股市場。當前外圍股市風高浪急，外資大行更加看好中資股，加上北水大舉南下，港股可望繼續跑贏全球股市。

華爾街大行花旗銀行策略報告認為，美國經濟表現不及全球其他地區，未來3至6個月會有更多利淡消息，建議增持中國股票。

花旗銀行指港股近日呈現不俗抗跌力，恒指守穩於24000點以上的3年高位，短期料可上望25000點，在內外長期資金積極追捧中資股下，相信股市「港強美弱」局面還會持續，港股表現將持續優於全球股市。