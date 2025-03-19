我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

中資科技股硬挺 港股創3年新高 今年已漲36％

香港新聞組／香港19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
港股恒生指數18日收漲2.46%至24740點，為近三年新高，主板全天成交2859.35億港元。（中通社）
港股恒生指數18日收漲2.46%至24740點，為近三年新高，主板全天成交2859.35億港元。（中通社）

受到投資者對中國大陸經濟前景抱持樂觀看法，且對近期數據和進一步支持消費的承諾感到鼓舞，港股18日升至三年高點，並領漲亞洲市場。大公報專欄分析指，美股走弱，可能陷入大熊市，促使更多長線資金湧入港股市場，除外資看好外，北水大舉南下買股，港股可望繼續跑贏全球股市。

恒生指數18日收漲2.46%至24740點，為2022年3月以來新高，今年以來強勢上漲23.33％；恒生科技指數收漲3.96%至6105點，今年以來漲幅高達36.65％。

港股市況至19日截稿為止，小米業績佳，ADR股價上揚，高港收市價3.4%，但其他股份ADR未有跟隨港股升勢，百度在港升12%後，百度美股較港股收市價回吐3.6%，阿里美股亦低港3.3%。夜期跌79點，收報24716點，中概股指數跌0.2%，收報8389點。恒指黑期跌約8點，報24713點。

值得留意的是，今年以來帶動港股上漲最大動力來自中資科技股，其中被稱為中國科技股七巨頭表現亮眼，主要受到AI新秀DeepSeek崛起，帶動這些中資科技股價值重估。

路透日前報導稱，隨著美國總統川普發起的廣泛貿易戰，引發人們對經濟衰退擔憂，導致美股下跌，全球投資者找到了一個意想不到的新避難所：中國股市。

近期港元兌美元處於交易區間的上限邊緣，香港銀行同業拆款利率一直在下降，顯示出資金湧入香港的態勢。

截至本月14日，騰訊、阿里巴巴、小米、中芯國際、比亞迪、京東和網易「七巨頭」股票總市值比2024年底增長大約25%。由於DeepSeek的崛起和對美國經濟的擔憂，輝達等美股「七雄」同期總市值下滑約19%，兩者形成鮮明對比。

此外，由於美國的制裁，資訊技術、汽車、軍工等內地晶片使用者不得不依賴國產產品，將訂單集中發往中芯國際，其總市值約為5000億港元（約640億美元），迅速逼近美國英特爾（1000億美元）。

大公報專欄分析指，華爾街股市走弱，步入技術性調整市，跌幅可能進一步擴大至兩成，陷入大熊市，促使更多長線資金湧入港股市場。當前外圍股市風高浪急，外資大行更加看好中資股，加上北水大舉南下，港股可望繼續跑贏全球股市。

華爾街大行花旗銀行策略報告認為，美國經濟表現不及全球其他地區，未來3至6個月會有更多利淡消息，建議增持中國股票。

花旗銀行指港股近日呈現不俗抗跌力，恒指守穩於24000點以上的3年高位，短期料可上望25000點，在內外長期資金積極追捧中資股下，相信股市「港強美弱」局面還會持續，港股表現將持續優於全球股市。

美股 百度 華爾街

上一則

Booking.com：港熊貓、賽馬旅遊獨特招牌 不輸給新加坡

下一則

像小狗搭肩、叫名字會回應 重慶500斤寵物水牛成網紅

延伸閱讀

柬埔寨中資雲壤海軍基地4月啟用 日艦將成首艘停靠艦

柬埔寨中資雲壤海軍基地4月啟用 日艦將成首艘停靠艦
大型科技股跌至數月來最便宜 專家說還不是底部

大型科技股跌至數月來最便宜 專家說還不是底部
數點美股這波頹勢之下的輸家與贏家

數點美股這波頹勢之下的輸家與贏家
彭博：新老科技股此起彼落 人民幣對台幣相對強勢恐擴大

彭博：新老科技股此起彼落 人民幣對台幣相對強勢恐擴大

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查
大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？