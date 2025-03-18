舞麒麟、黃大仙文化…港澳4人入選非遺傳承人

2014年舞麒麟列入第四批國家級非物質文化遺產，保護單位為香港西貢坑口區傳統客家麒麟協會。(中通社)

中國文化和旅遊部17日公布第六批國家級非物質文化遺產代表性傳承人名單，共計942人。其中香港 、澳門 4人入選。香港入選的是西貢坑口客家舞麒麟傳承人劉錦棠，及嗇色園黃大仙信俗傳承人（義覺）道長李耀輝。

綜合大公、文匯報報導，文旅部每五年開展一批國家級非物質文化遺產代表性傳承人認定工作，目前國家級非遺代表性傳承人有3998人，其中包括5名香港人。要獲得認可，標準包括技藝精湛，傳承實踐累計25年以上；在該項目相關領域具有代表性；積極開展傳承活動等。

劉錦棠現為香港西貢坑口區傳統客家麒麟協會主席，麒麟舞屬於傳統舞蹈類。據報導，西貢坑口至今仍有18個舊式村落，其中不少為客家村。客家麒麟文化隨客家人南遷至香港，扎根在坑口，已傳承200餘年。「早年間，海盜猖獗，村裡小朋友到了七、八歲，就被集中起來學功夫，保衛村落，舞麒麟就是其中一環。」劉錦棠便是這樣與舞麒麟結緣。

劉錦棠2003年退休 回到坑口，發現有些村子都沒人教舞麒麟，於是召集了村裡的師傅，整編出一套舞麒麟課程，每周訓練2小時，只要有人想學，就可以免費上課，「希望有一天，中國的舞麒麟可以走向世界舞台，讓更多人了解」。

李耀輝現為嗇色園黃大仙祠監院。作為民俗類，民間信俗（黃大仙信俗）於2014年列入第四批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄擴展項目名錄，保護單位為嗇色園。

李耀輝主要研究儒釋道三教，曾擔任理工大學「中國文化學系」講師。他早年服務警隊30餘年，退休後於嗇色園以義務性質出任監院，一直致力推動道教文化、整頓園內各項設施及完善行政秩序，以現代化與環保相結合之概念，將道教文化傳播到社會各層面。

至於澳門入選的兩人，分別是澳門土生土語話劇社的創始人飛文基和澳門雀仔園福德祠土地廟值理會會長羅盛宗。