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香港地產大亨李兆基97歲逝世 曾連續3年登亞洲首富

香港新聞組╱香港18日電
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香港恒基兆業創辦人李兆基17日逝世，享壽97歲；圖為2019年5月28日，李兆基(中)宣布退休，交棒給兩名兒子。(中新社)
香港恒基兆業創辦人李兆基17日逝世，享壽97歲；圖為2019年5月28日，李兆基(中)宣布退休，交棒給兩名兒子。(中新社)

香港地產大亨恒基兆業地產官網17日發布消息表示，恒基兆業地產創始人、被稱為「四叔」縱橫商海70載的李兆基於17日逝世，享壽97歲。他生前是富比世排行榜香港第二大富豪，也曾是香港首富、亞洲首富、全球富豪榜第四名；截至昨日，他以財富總值229億美元(約1774億港元)，在彭博香港富豪榜排名第三。

綜合港媒報導，李兆基於17日黃昏在家人陪伴下安詳與世長辭，享壽97歲。關於出殯儀式的舉行日期，一切等家族安排妥當後，將會另行公布。

報導指出，李兆基1928年出生於廣東省順德市一個經營金鋪的家庭，6歲起便在金鋪學習家族事業，接觸黃金、匯兌、外幣買賣，並在12歲成為掌櫃。

1948年，20歲的李兆基赴港發展，1958年，轉向地產投資，與郭得勝、馮景禧等人合資成立永業企業公司，後又共同創立新鴻基地產。與郭得勝、馮景禧合作期間，李兆基主要負責公司運營中的具體事務。1972年新鴻基地產上市後，三人分家，李兆基創立恒基兆業地產有限公司。

恒基兆業上市後，李兆基憑藉低成本收購地皮，例如利用Letter B換地模式、收購舊樓和農地等方式，迅速擴大公司規模。他注重開發小面積住宅，以滿足更多香港人的住房需求。

李兆基的業務主要集中在地產，中華煤氣的收購是其少數成功的非地產投資。1996年，香港地產市場繁榮，李兆基身價達到127億美元，成為香港首富；並於1995年、1996年、1997年在富比世富豪榜上連續三年成為華人首富、亞洲首富，並連續兩年在全球富豪榜保持第四位。

2007年，李兆基轉攻股市，旗下兆基財經一度擁有2000億資產，讓他曾有「香港巴菲特」或「亞洲股神」的稱號。其後事業也由地產擴展至酒店旅遊、燃氣、零售百貨及餐飲行業。

據報導，早期向市民講股市被稱股神，令部分市民賺過錢，及後遇上「雷曼」事件，實屬意外。此外，被指捐地另有意圖，四叔回應稱每一宗農地改用途作屋地時，政府是根據當時市價而定補價，何來著數。

2019年他以主席及總經理身分主持任內最後一次恒地股東大會後，宣告榮休，兩兒子李家傑及李家誠2019年5月28日接棒任恒地主席，領導恒基系公司發展。李兆基退休後未見再公開露面，但仍然保留恒基地產執行董事職務。

據報導，港府2007年頒授李兆基大紫荊勳章，特首李家超昨晚出悼文，對李兆基的辭世表示哀悼，並向其家人致以深切慰問。他形容李兆基是「傑出的商界領袖和企業家」，對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多；亦是「備受尊敬的慈善家」尤其關懷華人社區的教育和研究發展。

報導說，李兆基熱中慈善，也曾捐助內地三間頂尖大學北大、清華、復旦共6億人民幣。　

香港 富比世 華人

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