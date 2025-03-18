香港1.3萬外賣員61%月薪1900美元 35%月入不到645元

過往曾有網路外賣員吹噓收入高，港府 統計處昨日發表調查報告，全港有近1.3萬名外賣員，其中61%每月平均收入在1.5萬元(港幣，下同，約1936美元)以下，另有近35%外賣員月入不到5000元(約645美元)。

綜合大公、文匯報報導，有工會指出，由於多人入行，加上黑工加入競爭，令現時外賣員接單單價受壓，另有議員認為，疫後北上消費潮和訂外賣食物人數下降，外賣員配送單大減，因而影響收入。

統計處報告指出，從事有關外賣業的人普遍較年輕，52.5%屬15歲至39歲年齡組別，50歲或以上占24.2%。另外，5300名外賣員為單車手，其次有4800人是「步兵」，而電單車手及客貨車司機則分別占22.7%和21.6%。

據報導，64.7%的外賣員表示外賣是其主要收入來源，當中61%每月平均收入少於1.5萬元，其中37.1%人平均月入超過1.5萬元，有34.9%平均每月賺取少於5000元。

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，目前外賣員每張配送的單價不斷下跌，除多人入行外，亦出現持「行街紙」的黑工加入，造成壓價情況。

勞聯立法會議員林振昇指出，坊間確有一些外賣員可能月入2、3萬元，但相信工時很長，且主要是開電單車配送，因電單車有燃油及維修等成本，但整體相當一部分外賣員月入僅5000元至1.5萬元。他認為原因包括疫後北上消費潮，加上巿民傾向堂食，令外賣訂單減少影響收入。