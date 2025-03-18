洪金寶感嘆：不只香港電影步入寒冬期 連街市都好差

洪金寶對香港電影市道感到不安。(中新社)

香港 藝人洪金寶、鄭保瑞及謝君豪等17日到會展出席「演藝學院40周年 香港國際影視展2025節目啟動禮」，洪金寶分享出道以來感受，感嘆小時候沒好好讀書；談電影市道感到不安，就像市民看到街市的冷清會感心酸一樣。

明報報導，洪金寶是本屆亞洲電影大獎評審主席，獲香港演藝學院頒授榮譽博士，但是他說小時候沒好好讀書，「小學二年級讀了3年，之後就沒讀書，所以獲頒榮譽博士，我好慚愧」。

談到電影市道步入寒冬期，洪金寶說：「不只電影市道差，連街市都好差，我經常去街市買餸，以前人頭湧湧，現在好冷清，市民心態都心酸。」

鄭保瑞對於「九龍城寨之圍城」在電影大獎獲最佳美術指導及最佳剪接感開心，已有交代，希望在金像獎頒獎禮有好成績，「我對電影有信心，看好古天樂和伍允龍」。

問到「九龍城寨」前傳和終章何時開拍？他表示兩片同步進行中，已有故事，只欠一些細節。現時市道差，拍大製作會否冒險？他說：「大片、小片都冒險，都有壓力。」

謝君豪認為市道有高有低，低潮時也要堅持。他建議演舞台劇 ，「舞台劇都是表演行業，要不停鍛煉，不可以讓自己停下來」。