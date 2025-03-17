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憂削弱訪港意願 航企協會函財爺 反對加機場稅

香港新聞組／香港17日電
香港財政預算案提出10月1日起將飛機乘客離境稅由120元增至200元，有學者及旅遊業界均稱憂加稅或削減市民外遊及旅客訪港意欲，並非好時機。圖為香港機場。（中通社）
香港財政預算案提出10月1日起將飛機乘客離境稅由120元增至200元，有學者及旅遊業界均稱憂加稅或削減市民外遊及旅客訪港意欲，並非好時機。圖為香港機場。（中通社）

香港財政預算案提出將飛機乘客離境稅由120元（港元，下同，約15美元）增至200元（約26美元），料每年可帶來多16億元（約2億美元）收入。據悉，代表70多間在港營運航空公司的香港航空公司代表協會，已去信財政司長表明反對加稅，憂影響香港機場競爭力。

明報報導，香港鄰區機場離境稅收費現況，香港僅次新加坡，較內地、日、韓、泰及台灣高，若加稅落實，屆時長途客收費會高於新加坡；綜合學者和業界分析，香港機場客量仍僅及新冠疫前七成，加稅或削市民外遊及旅客訪港意欲，現非好時機，亦與香港發展機場城市之政策相矛盾。

據報導，港機場如按計畫加稅，10月起經濟艙總收費增至短途355元、長途425元，後者已貴過新加坡；機管局已預告後年起旅客保安費會再增10元，所以長遠經濟艙收費為365至435元。樟宜機場已宣布後年起亦分4年加價，屆時整體收費再超越香港，但兩地收費差距收窄，由現時相差約一至四成縮減至不足一成至兩成多。

報導指出，多間航空公司明言不滿加稅。國泰及旗下香港快運表示，加稅不僅影響外遊港人及訪客，大灣區的國際出行旅客亦可能改用廣州及深圳機場。大灣區航空稱對加稅甚表關注，憂減市民外遊意欲，影響航空公司業務，促政府慎重考慮。香港航空稱若加稅為確保機場設施能滿足旅客需求會尊重並理解，但建議政府亦考慮對旅客出行成本尤其區域性短途客的影響。

有業界稱，加稅後總票價雖只增80元，但擔心稅項比票價貴會令市民減外遊，廉航定價或需更低才能維持吸引力，營運壓力大增。有學者則認為或影響其他廉航赴港拓展。

財庫局指出，加稅為「強化財政整合計畫」一部分，對乘客出行開支影響十分輕微。

中大商學院航空政策研究中心主任袁志樂說，港航空業原本正穩步復甦，加稅對價格較敏感的短途出遊及訪港客影響大，香港物價已較亞洲其他地方貴，若出行成本再增，旅客或轉遊其他目的地。此外，加稅只為增收入，但長遠連帶酒店零售均受影響，對整體經濟影響大，現時加稅並非好時機。

據悉，香港去年機場客量5300多萬人次，僅疫前約七成，未達機管局預期的6000萬人次。

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