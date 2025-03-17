「爸爸」劉青雲亞洲電影大獎稱帝 九龍城寨之圍城抱2獎

港星劉青雲憑藉影片「爸爸」獲亞洲電影大獎「最佳男主角獎」。 （中新社）

第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮16日晚於西九文化區戲曲中心大劇院舉行，印度 片「乘著光的幻想」勇奪最佳電影，吉田大八憑「敵」拿下最佳導演獎；印度女星沙哈娜戈斯瓦米憑電影「桑托什」抱走最佳女主角，香港 著名影星劉青雲憑藉「爸爸」榮膺最佳男主角，另一部備受關注的港產片「九龍城寨之圍城」則奪得最佳剪接、最佳美術指導兩獎。

文匯報報導，出席今屆頒獎典禮的演藝界人士來自亞洲各地，包括評審主席洪金寶、役所廣司、許鞍華、吳思遠、關錦鵬，以及導演陳詠燊、松永大司、卓亦謙與簡君晉等齊聚一堂。還有日本 新生代女星河合優實、演員池松壯亮、馬來西亞演員林明禎及陳澤耀、泰國人氣男星Win Metawin，華語影壇也有內地演員于適、台灣演員楊謹華、劉以豪、柯佳嬿，以及香港影星鍾雪瑩、梁雍婷、伍允龍等，而香港新晉演員MC張天賦亦有份擔任頒獎嘉賓。

據報導，劉青雲憑港產片「爸爸」奪得最佳男主角，他稱要多謝導演翁子光對他的信任，也要多謝跟合作的谷祖琳、戲中女兒和提名新演員的蘇文濤，他鼓勵蘇文濤說：「雖然你沒有得獎，但其實我從未獲提名新演員，所以你已經很叻。」劉青雲最後表示對港產片仍很有信心，希望行業繼續一起努力。

劉青雲受訪時表示，戲中合作的演員見到他都一直叫「爸爸」，他能夠得獎都全靠這些「家人」。劉青雲希望大家繼續支持他和香港電影，認為港產片有很多不同題材，而且有很多新導演出現，不用擔心，他對港產片仍然有信心。

另外，最佳男女配角由台灣影人「小雁與吳愛麗」楊貴媚、「默視錄」李康生拿下，金馬影帝吳慷仁則拿下「AFA新世代獎」。楊貴媚領獎時說：「我知道今年的對手都很厲害，能夠一起在這裡很榮耀，演戲是我一輩子最熱愛的工作，我在每一個女性的角色裡，體驗到沒有體驗過的一切，也豐富了我人生的經歷，透過這些影片，傳達女性的價值 。」

李康生領獎致詞時打趣表示，雖然自己拿過很多男主角獎，但這次是第1次拿男配角獎，並向台下的港星劉青雲致意：「我拿金馬獎的時候是劉青雲大哥給我的獎，再次感謝他。」

日本影帝役所廣司奪「終身成就獎」，「卓越亞洲電影人大獎」頒給韓國演員張東健跟女神湯唯。