特首看哪吒2：不屈精神如港府破局思維

特首李家超和太太到戲院觀賞「哪吒2」。 （取材自臉書）

「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」）成為全國電影史上票房最高電影，並躋身全球電影史上票房榜前五。香港 行政長官李家超16日在社交平台表示，電影在香港上映後，他一直想看，早前終於抽到時間與太太一起到戲院觀賞，全場不只充滿歡聲笑語，也有不少動人「淚點」，而且哪吒面對困境時的不屈與無懼，讓人熱血沸騰。香港近年大力改革，特區政府和團隊同樣無畏無懼逐個擊破，展現破局思維。

文匯報報導，李家超表示，「電影充分展示國家動畫製作技術和水平快速發展，讓世界感受中華文化和中國故事的魅力。」特別是殷夫人將萬箭穿心的哪吒抱入懷中一幕，母愛力量讓人動容，也正如世間偉大母親對子女無私的愛。電影還有另一「看點」，配樂由香港青年音樂人操刀，用嗩吶和電結他等樂器為電影添上「港風」，打造中西合璧的視聽盛宴。

據報導，談到電影中哪吒的金句：「若前方無路，我便踏出一條路！」以及哪吒面對困境時的不屈與無懼，讓人熱血沸騰。李家超認為，這正如香港近年大力改革，不斷完成一件又一件擱置已久的難題，政府團隊同樣無畏無懼逐個擊破，展現破局思維，「哪吒精神激勵大家繼續披荊斬棘，踏出自己的路。」

報導稱，李家超表示，看完電影，亦想到香港有著優秀影視文化產業和深厚底蘊，去年港產電影「九龍城寨之圍城」和「破·地獄」大熱，都出色地從香港出發、再踏足內地和海外市場，期望未來有更多港產片走向世界，傳遞香港特色和魅力。