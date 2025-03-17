港科大研發供電機械人 將伴嫦8探月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

嫦娥八號探測器計畫於2028年前後發射，助力國家將來在月面上建設國際月球科研站，香港 在這項重大國家任務中也有一席位。香港科技大學獲國家航天局委任，成為嫦娥八號一項國際合作項目的主導機構，會與合作夥伴研發一款多功能月面作業機械人暨可移動充電站，隨嫦娥八號探測器登月進行科學探測。

文匯報報導，香港特區政府亦在InnoHK創新香港研發平台下，成立香港太空 機械人與能源中心負責此任務。港府 創新科技及工業局局長孫東表示，該中心將推動尖端技術在航天領域的轉化應用，提升香港在航天科技領域的國際競爭力。

報導說，嫦娥八號是國家探月工程四期的重要項目，是由中國牽頭建立國際月球科研站的先行計畫之一，為未來在月球極區長期維持無人月球站建立基礎。項目負責人、港科大太空科學與技術研究院院長于宏宇近日接受政府新聞網訪問時表示，該款多功能月面作業機械人配備雙機械臂，用以布置和安裝儀器、採集月面樣品等。嫦娥八號探測器著陸後，機械人要把其他探測儀器或傳感器拿下來，走到需要布置的位置。

據報導，于宏宇指出，機械人可實時感知月球的地形地貌，規畫及優化行走路徑。「我們因應月面的低重力和惡劣環境，開發一個相應的軟件，保證機械人在操作過程中，可根據當時環境的變化，自主改變姿勢和操作功能。」 另一方面，整個國際月球科研站裏有幾個機械人、幾個儀器要協同動作，需要一定能源供給，該機械人將配備太陽能電池，可提供無線充電功能，並能以移動充電站的形式，為其他月面設備充電。

報導指出，為完成這項國際合作機械人任務，香港特區政府成立香港太空機械人與能源中心，並由港科大連同多所本地和內地大學、上海航天技術研究院、南非國家航天局等合作研發。創新科技署初步預計，該中心將為約20名博士生提供培訓，並聘請超過70名相關領域的研究人員。機械人與能源中心將建立本地航天技術的基礎能力，實現「從概念、研製、生產、測試再到系統」的前沿創新。

孫東表示，香港基礎科研方面根基深厚，政府大力支持本地大學和科研機構進行航天科技相關研究，為國家建設航天強國作出貢獻。太空機械人與能源中心將利用香港「背靠祖國、聯通世界」的「一國兩制」優勢，提升香港的科研水平和國際科學聲譽。政府亦會建設第三個InnoHK研發平台，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展，進一步推動科研，匯聚人才。