「誇張過十號風球」 港黃雨狂風 大埔落雹 吊船高空狂舞

天水圍天瑞邨有一艘吊船在狂風暴雨下，在空中猛烈大幅度搖曳。（視頻截圖）

香港 天文台15日下午3時發出今年首個黃雨警告，持續至4時35分取消，其間風雲突變、烏雲壓頂，天色暗如黑夜，狂風暴雨突襲各區，街上有市民狼狽避雨，下午3時20分大埔有落冰雹報告，各區錄得超過20毫米雨量，其間長洲和流浮山分別錄得每小時約110公里及100公里猛烈陣風。不少網民形容情況「誇張過十號風球」（香港天文台最強暴風訊號）。

綜合文匯報、香港01報導，狂風暴雨15日突襲而來，天水圍天瑞邨瑞心樓外牆一艘「吊船」（清潔高樓外牆的吊籠）在空狂舞，一度撞擊大廈外牆，船身一度傾斜45度角，險變奪命海盜船；吊船上一名工人拚命抓緊繩索免被拋出，風勢其後減弱，吊船挨近一個住宅窗口，工人爬進屋內獲救。

此外，天秀墟大部分攤檔的簷篷受強風吹襲，有帳篷被吹到剩下「光禿」骨架；天水圍體育館假天花漏水；西貢碼頭對開海面在狂風暴雨下掀起陣陣波浪，有大型垃圾桶更被吹至十多米外。

香港天文台科學主任葉繼豪解釋，「颮線」（squall line）是多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶，雷達圖像上呈現狹長的強雨帶，經過時有大雨和強烈狂風雷暴，這次這場大雨就有這些特徵。

他說，春天時，華南間中有低壓槽影響，今次是低壓槽逐漸發展成冷鋒的過程，其間可能會有大驟雨，加上強烈季候風影響華南，導致香港出現大驟雨和狂風雷暴。

大埔15日一度有落冰雹報告，葉繼豪表示，冰雹在香港不常出現，但3月、4月紀錄上相對其他月份會多點，去年及前年的3月亦有紀錄。

天文台前助理台長梁榮武在接受傳媒訪問時表示，暴雨和強風迅速形成，是因為「颮線」短暫掠過香港。「颮線」多在香港三四月春季時出現，由多個雷暴單體組合而成，有時帶來大雨及冰雹，風速亦會突然增強，如15日部分地區陣風的時速超過100公里。

短暫的猛烈陣風雖難直接與颱風比較，但由於風速夠高，可造成相當破壞，如將樹木連根拔起、棚架倒塌等，甚至曾引起傷亡，他提醒市民需要提高警覺。