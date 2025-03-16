「超級3月」七人欖球賽移師啟德園 售11萬門票新高

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「香港 盛匯超級3月」已經揭幕，一連串的藝術及體育盛事陸續舉行，作為壓軸的「香港國際七人欖球賽」，將於本月底首度移師啟德體育園，在可容納5萬名觀眾的主場館舉行，賽事至今已售出逾11萬張門票。旅遊業與零售業 界人士相信，「香港盛匯超級三月」可帶動遊客購物和飲食等消費，有助促進經濟。

大公報報導，「香港國際七人欖球賽」將於本月28日至30日舉行，中國香港欖球總會上周公布，截至本月13日，七欖賽事已售出近3.85萬張三日套票，累計一連三日的總門票數量達到11.55萬張，售出的門票數量已超過以往數字；企業包廂在數月前已全部售罄，臨時企業包廂的銷售率已達至99%。欖總預計，七欖門票銷售將進一步增加，今屆賽事料將創下單日門票銷量的歷史新高。

據報導，在啟德體育園主場館旁的「美食海灣」，本周五起舉辦「海灣美食市集」，主辦單位香港市集協會昨日在社交網頁表示，3月21日至4月27日，每個星期五至日的中午12時至晚上8時開放，有28間不同類別的餐廳及飲食品牌進駐，提供西班牙tapas、漢堡包、熱狗等小食，以及泰式料理、芬蘭食品等，並會有提供啤酒、咖啡的攤檔。

批發及零售界立法會議員邵家輝昨日在電台節目表示，「盛匯超級三月」可帶動遊客購物和飲食等消費，有助促進經濟，為旅遊業界打下強心針，對餐飲業界尤其有直接幫助。

報導指出，旅遊界立法會議員姚柏良稱，七欖門票銷情良好，相信可帶動九龍城及新蒲崗附近消費，但留意到不少旅客仍然預訂港島區酒店，未有明顯轉移至九龍區，對新場地持觀望態度，相信體育園附近經濟生態圈有待磨合。他說已與業界代表及啟德體育園商討協作，希望盛事有助延長旅客逗留時間。