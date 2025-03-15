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將香港帶向全世界 甄子丹自導自演西片 要求在港澳拍攝

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

港星甄子丹14日出席「香港打吡大賽2025」時透露將自導自演一部西片，且在他要求下在香港和澳門拍攝，可將香港帶到全世界，同業有就業機會，並可見識及體驗西片製作。對於再有戲院結業，他感到憂心，擔心將來有戲無戲院上映，有機會將向有關當局表達意見。

明報報導，「宇宙最強」甄子丹14日出席「香港打吡大賽2025」獲選參賽馬匹名單公布會，他連續13年擔任打吡大使，稱賽馬是香港歷史一個標誌，值得支持和推廣。

據報導，談到經營20年新寶戲院將於本月底結業，甄子丹慨嘆說，不只一間結業，近年香港電影業有值得驕傲和鼓舞的電影，《九龍城寨之圍城》和《破•地獄》票房逾億，但現在電影市道整體低迷，去年只有20幾部港片開拍，影響整個行業。戲院結業因鋪租太貴，但如何解決我不懂回答，只能分享自己對電影的看法及經驗，要業界和政府去研究對策，我見到這情況好憂心。」

報導稱，甄子丹曾當馬主，後來馬已退役，最近再申請養馬，中籤再當馬主，但未為新馬命名。有提議他為愛駒取名「宇宙最強」？他即搖頭說不，哪有最強的，稱牠「宇宙最開心」或「宇宙最健康」，全人類都有共鳴。

報導說，談到工作，甄子丹透露將會自導自演一部西片，在他要求下，大部分戲分都會在香港和澳門拍攝，將香港這個地方帶向全世界，同業又有就業機會，亦可從中見識和體驗西片製作。是否動作片？他笑說：「我都不想是動作片，但沒辦法，這是我的命運和責任，而且動作片也是港產片標誌，我不推動，誰來推動？我要帶頭推動。」

香港 甄子丹 澳門

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