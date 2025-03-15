獲邀進白宮 黎智英兒子促救父「免得他死於囚禁」

黎智英兒子黎崇恩（左二）與白宮官員會面 。（取材自X平台）

壹傳媒創辦人黎智英 兒子黎祟恩13日獲邀請到美國華盛頓白宮 ，跟相關官員討論營救黎智英的問題。

綜合港媒報導，黎祟恩的FreeJimmyLai X帳號於13日發布了照片，顯示黎崇恩進入了白宮範圍，並與白宮官員合照，目前未有公布與那些官員會面。貼文表示，會面很有「建設性」，並且「對他們的支持心存感激。」

黎智英的兒子黎崇恩10日在紐約郵報發表評論文章，呼籲美國總統川普 兌現競選期間的承諾，爭取釋放其父親。他在文章中寫道：「川普總統，我們需要你的幫助，讓香港釋放我的父親黎智英，免得他死於囚禁。」

文中指出，黎智英被囚，只有一個簡單原因：「他和他的報紙為自由民主奮鬥，抵抗北京對香港這座城市的侵害與控制。」

黎崇恩說：「把一個和平、身體孱弱的77歲老人一直關在獄中，只會讓國際不斷呼籲釋放他，凸顯政府殘暴」。

黎崇恩指出，川普曾成功促使數名國際政治犯獲釋，如果能夠加上黎智英，將使川普成為英雄，並提升他的國際聲譽。他還強調，釋放黎智英不僅能改善父親的處境，還能成為中美關係改善的象徵，且這是一個迅速且簡單的方式。