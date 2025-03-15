在英港人組織香港協會解散 創辦人羅冠聰：營運困難

羅冠聰表示，其未來發展存在很多變數，但政治倡議必然是其中一部分，亦與協會解散無關。 （取材自X）

由前香港 立法會議員羅冠聰牽頭成立的在英港人組織「香港協會」（HKUC），近日向英國公司註冊處申請取消註冊並解散。羅冠聰表示，協會面對資源和組織營運的問題，無法再靠成員義務協助來運作，但強調組織解散後仍會以不同方式延續成功項目。而隨著英國政府不再向港人組織撥款，導致不少團體面臨財政困難，然而「英國港僑協會」創辦人鄭文傑則認為，即使缺乏政府資助，組織仍可透過私人捐款維持運作。

自由亞洲電台報導，「香港協會」於2021年底以「社區利益公司」在英註冊。據英國公司註冊處資料，協會董事羅冠聰及王惠芬已於月初提交撤銷註冊申請，當局亦在政府公報刊登公告，若無人提出反對，將於兩個月內正式解散。

香港協會對上一次更新臉書專頁，已是2023年5月。（取材自臉書）

翻查協會臉書專頁，最後一次更新停在2023年5月底。羅冠聰受訪表示，協會的資金主要來自私人捐款，未倚賴英政府撥款；協會解散的主要原因，涉及資源和組織營運的問題：「我們成立的時候都是希望舉辦文化和社區活動為主，但很多核心成員來到英國後都各自發展，過去依賴大家義務幫手的模式較難運行。」

「香港協會」最廣為人知的活動，是於2022年舉辦首屆「香港電影節」，將包括「時代革命」在內多部香港禁片掀起搶票熱潮。2023年連兩年舉辦「香港三月文化節」，透過文化活動連結各地港人社群及當地社會。

羅冠聰指出，近年來社區工作趨向由不同地區主導活動，這種模式或比「香港協會」架構更有效。他強調「香港三月文化節」等成功項目仍會延續。

羅冠聰近月曾在社交平台透露，自己正發展政治以外的技能及職業規畫，但強調這與協會解散無關，亦不代表他淡出政治倡議工作：「我未來的發展目前都有很多變數，但很多工作比如演講或寫一些政治評論，一直都有做。」

因應英國國民（海外）護照 （BNO）簽證 計畫開通，英政府自2021年推出「歡迎香港人計畫」，撥款協助港人融入當地社會，但資助額逐年遞減，令不少港人組織被迫削減部分服務。

由前英國駐港領事館職員鄭文傑牽頭創立的「英國港僑協會」，過去幾年都成功獲取政府資助，但他透露目前資金已經用完，現時依賴私人捐款維持運作，短期內難以邁向專業化。不過他認為只要有足夠的凝聚力，組織還是能夠繼續走下去。