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香江觀察／畢卡索來了 3月吸引遊客 藝文盛宴一馬當先

香港特派員李春
香港M+博物館將由3月15日起舉行「畢卡索─與亞洲對話」大型展覽，展出72件西班牙藝術大師巴勃羅·畢加索的珍貴作品，其中62件來自巴黎國立畢卡索美術館館藏。（中通社）
香港M+博物館將由3月15日起舉行「畢卡索─與亞洲對話」大型展覽，展出72件西班牙藝術大師巴勃羅·畢加索的珍貴作品，其中62件來自巴黎國立畢卡索美術館館藏。（中通社）

香港3月藝文活動多，其中最隆重的是香港12年來首個大型畢卡索作品展，這展事隆重一是因其成為今年「法國5月藝術節」的開幕節目；二是標誌香港官方民間，開始以舉辦國際文化藝術展覽和表演活動，吸引更多遊客。

香港的M+博物館15日起舉辦特別展覽，定名「畢卡索─與亞洲對話」。這個展覽展出著名畫家畢卡索的72件作品，展覽按畢卡索的4個原型畫分為四大部分，分別是「天才」、「局外人」、「魔法師」及「學徒」，希望可令觀眾來探討為何畢卡索的藝術生涯和生平，至今仍影響著當代藝術家以至普羅大眾。

今次展覽由M+博物館與巴黎國立畢卡索藝術館共同主辦，其中一個特別之處，是該收藏首次與亞洲博物館藏品同場展示，所以同場亦展示逾80件、出自30位亞洲及海外亞洲藝術家之手的M+藏品。

展事另一特別之處，是M+博物館在同場的展演空間，有個「李明維：如沙的格爾尼卡」大型裝置及表演，那是定居紐約的台灣藝術家李明維，將畢卡索反戰畫移到沙上，免費開放，還邀觀者踏上、破壞，再創作。李明維預告，在展覽臨近尾聲之時的6月28日，會舉行一場現場表演，與其他表演者共同完成作品最後部分，並邀請觀眾步入沙畫之中，模糊原本的圖像。其後，表演者將再以即興動作輕掃沙粒，創作出全新的抽象構圖，藉此營造出創造與毀滅之間圓融無礙的循環。

在畢卡索展前，香港一年一度的「藝術3月」活動已展開，這個活動中香港不同文化藝術機構將共同呈獻過百項文化藝術活動，共同展現香港最豐富的文化盛宴。

港府文代體育及旅遊局長羅淑佩說，香港3月舉行多場盛事，當局希望透過舉辦國際文化藝術展覽和表演活動，吸引遊客，促進文化和旅遊業融合，畢卡索展這種高質素的展覽將有助香港向著這個目標邁進。

香港 畢卡索 港府

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