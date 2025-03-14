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港船舶註冊噸位10年最高 連5年居全球第4航運中心

香港新聞組／香港14日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港運輸及物流局在社交平台表示，香港航運業實力雄厚，於2024年國際航運中心發展指數中連續五年穩居全球第四航運中心的地位，客觀事實證明香港國際航運中心的地位堅實穩固。

大公報報導，香港註冊船舶的最新港口國監督滯留率僅為0.69%，遠低於全球平均水平的3.3%，並在全球十大商船註冊地中位列前三名，截至2024年底，香港註冊船舶的總註冊噸位（即1.318億噸）處於近10年來的高位，反映香港船隊無可比擬的安全性和可靠性。

運輸及物流局表示，在比較船旗規模時，聯合國發表的船旗規模排行以總噸位計（反映船舶體積），比船舶數量更具代表性。截至2024年底，香港註冊船舶的總註冊噸位（即1.318億噸）處於近10年來的高位，並繼續位列全球第四航運中心的地位，僅次於利比里亞、巴拿馬和馬紹爾群島。

海事處會繼續透過其海內外網絡，積極向各地船東及相關船務公司宣傳推廣香港船舶註冊的優勢。

香港有蓬勃的海運服務圈，向全球航運企業提供各類高增值海運服務。運輸及物流局表示，根據最新數字，香港有逾1200家與港口及航運相關的公司，較五年前增加約一成。

香港 聯合國

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