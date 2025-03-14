涉性侵女兒13次 香港全職爸辯稱「痛風無力」無罪釋放

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 無業家庭主夫涉自女兒12歲起多次強姦長達9年，女兒事隔10年後才報警，3男4女陪審團13日在高等法院退庭商議逾7小時，一致裁定被告13項強姦及1項非禮罪罪名不成立，被告當庭釋放。

香港01報導，女兒與被告、母親、妹妹、弟弟同住，指2011年至2019年，最少在家中遭強姦13次，被告被捕時稱：「我無做過。」但警方發現被告的電腦內有一張拍到男性身體及女性下體的照片，確定相片陰部上的痣與女兒身上的痣位置相符。女兒作供時認她與被告是相中人。被告否認13項強姦及1項非禮罪，自辯時稱患痛風多年，無法抬起女兒的腿以性侵。

58歲被告NPS無業，被控13項強姦罪及1項非禮罪，指9年間分別在上水御皇庭、彩園邨、上水名都、元朗廣場、寶城洋樓、藝典居及豐裕軒的單位強姦女兒，並於2014年6月至2016年8月某日，在元朗游泳池非禮女兒。案件由法官張慧玲審理。

控方案情指，事主女兒與父母及弟妹同住，主要由被告負責照顧，女兒的母親則外出工作。強姦事件首次發生時女兒年僅12歲。後來被告曾進入女兒的房間，拍醒她及把她拖出客廳，並在沒有任何安全措施的情況下強姦女兒。過程中女兒曾喊痛，但被告仍然沒有理會，更曾在女兒的體內射精。在女兒於祖母家暫住期間，被告把女兒帶到騎樓強姦。

事件被揭發始於父女爭執，女兒在升讀大學後居於宿舍，並養了2隻天竺鼠當寵物 。女兒畢業後帶同天竺鼠搬回家，但遭到被告反對，其後二人因照顧天竺鼠問題爭執，被告將天竺鼠連籠扔落地，女兒傷心向男友傾訴，並揭發她自11歲起遭父親性侵。

女事主作供時承認照片上是她及被告，又透露被告會家暴，母親亦是被告的家暴對象，故她當時無告訴母親，因覺母親也不會幫她。辯方卻質疑若被告在家中性侵她，必定會有聲響，且家中當時亦有人，不可能無人發現，女兒稱她沒有印象。