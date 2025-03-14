港澳辦轉載評論 批李嘉誠售巴拿馬運河2港口「出賣中國人」

香港首富李嘉誠月初出售中、港以外的全球港口業務給美資財團，事隔10天，引發港澳辧轉發評論文章批李「喪權辱國」。（中新社）

香港 首富李嘉誠旗下長江和記實業，月初宣布把中、港以外的全球港口業務出售給美資財團，事隔10天，中國政府作出強烈反應，國務院 港澳辧轉發香港黨媒大公報一篇評論文章，批評出售行為是「喪權辱國」的決策，將國家重要戰略資產拱手讓人，形同「見利忘義、背叛民族利益」。有分析認為，在美、中博奕下， 所有商人已不能以正常商業原則經營下去。

自由亞洲電台、明報報導，大公報這篇署名王俊熙的文章，被轉載到港澳辦官網「港澳資訊」欄目。文章指出，這種交易不僅使中國航運企業面臨更大壓力，令中國貨船更難找到碼頭停靠，最終可能長遠影響中國在全球供應鏈中的話語權。

文章質疑交易並非普通商業行為而是霸權行徑，又引述內地「網友」普遍認為長和交易「是沒有腰骨的跪低」、「是唯利是圖，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人」，認為有關企業面對如此大事大義大節前應三思，「好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」。

文章提到，據美國政府一項行政命令草案，其已計畫向中國有關船隻收取特別停靠費，並將敦促盟友也採取類似措施，否則將遭到報復。如果美國的種種算計得逞，必然會對中國的造船、航運、外貿乃至共建「一帶一路」造成衝擊，也勢將直接影響香港鞏固提升國際航運、貿易中心地位。

長和集團4日深夜公布，與美資貝萊德組成的財團原則性達成初步協議，長和集團計畫出售巴拿馬運河 兩個港口全部股份，料所得款項超過190億美元。

文章認為，中美戰略博弈日趨激烈，正可謂風高浪急。美國將中國視為主要競爭對手，竭力遏制打壓中國發展。所以這次交易肯定受美國政府壓力。

長和聯席董事總經理陸法蘭月初在出售消息公布後發表聲明，指這項交易「純粹商業決定，與近期有關巴拿馬運河的新聞無關。」

財經分析員利世民表示，在美、中兩國激烈博奕下，所有商人已不能像以往一樣，單純以商業原則經營業務。他說：「這反映了李嘉誠在賣碼頭一事上，賣又死、不賣又死，在中、美兩邊，似乎你純粹作為一個商人已不可能了。尤其在中國這邊，所有事情你也要問國家利益，民族大義，但其實美國那邊也好不了多少，現在你要在兩邊要選擇站隊，你只能有一個立場，已不能夠像以前一樣我只是做生意。」