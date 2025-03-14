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港隔12年再迎大型畢卡索特展 展期4個月、真跡逾60件

香港新聞組／香港14日電
香港西九文化區的視覺文化博物館M+舉辦特別展覽「畢加索──與亞洲對話」的傳媒預覽，向傳媒展示60多件西班牙藝術家畢卡索的作品，以及約130件亞洲藝術家作品。（中新社）
香港西九文化區的視覺文化博物館M+舉辦特別展覽「畢加索──與亞洲對話」的傳媒預覽，向傳媒展示60多件西班牙藝術家畢卡索的作品，以及約130件亞洲藝術家作品。（中新社）

畢卡索─與亞洲對話」展覽將於3月15日至7月13日在西九文化區M+博物館西展廳舉行，正價門票240港元（約30.8美元）。該展覽將呈現60多件西班牙藝術家畢卡索的作品，包括畫作「男子肖像」、「雜技演員」等，同時展示約130件來自30位亞洲及海外亞洲藝術家之手的M+藏品。作為「藝術三月」的活動之一，此展覽將為香港的文化盛事增色。此次展覽亦是時隔12年後，香港再度迎來的大型畢卡索展。

大公報報導，「畢卡索─與亞洲對話」展覽由M+與巴黎國立畢卡索藝術館共同主辦，亦是2025年法國5月藝術節的開幕節目。展覽獲香港文化體育及旅遊局轄下的文化藝術盛事基金資助，並獲香港賽馬會慈善信託基金冠名贊助，亦是馬會140周年慶祝活動之一。

香港M+博物館將由3月15日起舉行「畢卡索─與亞洲對話」大型展覽，展出72件西班...
香港M+博物館將由3月15日起舉行「畢卡索─與亞洲對話」大型展覽，展出72件西班牙藝術大師畢卡索的珍貴作品，其中62件來自巴黎國立畢卡索美術館館藏。（中通社）

展覽開幕典禮於13日舉行。主禮嘉賓包括文體旅局長羅淑佩、香港賽馬會董事孔思和、法國駐港澳總領事杜麗緹、西九文化區管理局董事局主席唐英年、M+博物館館長華安雅、巴黎國立畢卡索藝術館館長德布雷等。

香港M+博物館將由3月15日起舉行「畢卡索─與亞洲對話」大型展覽，展出72件西班...
香港M+博物館將由3月15日起舉行「畢卡索─與亞洲對話」大型展覽，展出72件西班牙藝術大師畢卡索的珍貴作品，其中62件來自巴黎國立畢卡索美術館館藏。（中通社）

德布雷表示：「此次展覽首度擺脫西方中心視角，改以當代亞洲視角探討畢卡索的深遠影響，別具創新意義。」

展覽分為四個單元：「天才」、「局外人」、「魔法師」和「學徒」。在「天才」單元中，畢卡索年輕時便展現出非凡的才華，並將自己塑造成一位超越常人的神話人物，他持續創作與實驗，展現無窮的創作潛力。「局外人」單元則體現了畢卡索挑戰傳統、反思社會規範的態度，作品中常描繪邊緣人物，並融入多元文化元素。展品包括畢卡索藍色時期作品「男子肖像」。

「魔法師」單元凸顯了畢卡索如何將日常物品轉化為藝術，特別是在陶器創作中，他賦予平凡事物以非凡的意義，例如「山羊頭顱、瓶子和蠟燭」。「學徒」單元則展現了畢卡索向其他藝術家學習的過程，他從西方藝術史的不同時期汲取靈感，並不斷融合各種風格，最終形成了獨具個人特色的藝術表現。

展廳設計別具匠心，在四個單元之間的隔牆上巧妙設計了鏤空區域，讓觀眾在欣賞一個單元的畫作時，能透過牆面鏤空位置隱約看到另一個單元的作品，營造出作品之間的對話與呼應感。此外，展廳還設有「『畢』如畫一畫」區域，觀眾可根據屏幕指示進行創作，增添了參與感與趣味性。

畢卡索 香港

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