我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

港4短片宣揚旅遊 找泰、台明星拍攝 玩轉這些名勝熱點

香港新聞組／香港13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國演員甘莫内·仁希到訪紅花嶺郊野公園。（取材自旅發局）
泰國演員甘莫内·仁希到訪紅花嶺郊野公園。（取材自旅發局）

大公、文匯報

去年施政報告提出利用好本地豐富和獨特資源，打造香港成為首選旅遊目的地，包括開拓綠色旅遊。旅發局12日推出全新「香港四隅」系列宣傳片，特別邀請泰國及台灣地區的明星拍攝四條短片，帶觀眾遊走香港「東、南、西、北」四處郊野地點，凸顯本地勝景遍布四方，帶領旅客多角度探遊香港。

旅發局新推出的「香港四隅」系列宣傳片，以不同風格內容展現香港綠色旅遊體驗，與旅客走遍香港四隅，上山下海，東至西貢；南至蒲台島、赤柱和鴨脷洲；西至大嶼山；北至紅花嶺郊野公園。

12日率先推出的宣傳片主題為「東面：探秘地質奇觀」，跟隨國際知名越野跑「香港100」跑手步伐，觀賞香港東隅風光，途經香港聯合國教科文組織世界地質公園主要景點，如破邊洲、萬宜水庫東壩等，觀賞流紋質六角形岩柱等億萬年地質奇觀，呈現香港後花園西貢的獨有魅力。

15日推出另一影片「北面：追尋歷史遺跡」，則由泰國演員甘莫內·仁希以旅遊影像部落格方式，帶領觀眾探索北部全新紅花嶺郊野公園，到訪蓮麻坑鉛礦洞、二戰時期日軍機槍堡（亞公角、山咀）及二級歷史建築麥景陶碉堡（礦山）等歷史遺蹟。影片記錄她在山野間寫生的休閒時刻，以畫筆描繪紅杜鵑的鮮紅燦爛、深圳梧桐山風景區的壯麗山景。

18日推出的「西面：飽覽名勝熱點」，將由國際知名越野跑「飛越大嶼by UTMB」的跑手帶領，到大嶼山登上香港第二高峰鳳凰山及第三高峰大東山，踏足樹影婆娑的貝澳沙灘，並在天壇大佛、昂坪360及大澳等旅遊熱點打卡。

最後一輯「南面：體現咫尺自然」於下周五（21日）推出，由台灣地區人氣歌手黃偉晉夥拍新生代演員彭千祐探索南區風光，包括在赤柱正灘划獨木舟及在蒲台島與奇石打卡，最後乘坐街渡往鴨脷洲品嘗美味海鮮，度過充滿歡笑的冒險之旅。

四條宣傳片12日起陸續於Discover Hong Kong YouTube平台上載，並於旅發局小紅書、抖音及微博平台發布。

自台灣的歌手黃偉晉（左）與演員彭千祐（右）參與「南」面跳島遊。（取材自旅發局）
自台灣的歌手黃偉晉（左）與演員彭千祐（右）參與「南」面跳島遊。（取材自旅發局）

香港 泰國 三高

上一則

「一箭十八星」長征八號將千帆星座送入軌

下一則

中俄伊將在北京磋商「核問題」 與會者不包含美國

延伸閱讀

紐約州禽流感 香港暫停進口2地禽肉與蛋類

紐約州禽流感 香港暫停進口2地禽肉與蛋類
港絕美CP陳冠希、張柏芝 「咬耳朵吻鼻尖」廣告再翻紅

港絕美CP陳冠希、張柏芝 「咬耳朵吻鼻尖」廣告再翻紅
影／「咬耳朵吻鼻尖」…香港最遺憾絕美CP廣告翻紅

影／「咬耳朵吻鼻尖」…香港最遺憾絕美CP廣告翻紅
香港「六合彩之父」夏春秋93歲逝 吳君如悲喊：最愛的父親走了

香港「六合彩之父」夏春秋93歲逝 吳君如悲喊：最愛的父親走了

熱門新聞

王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？