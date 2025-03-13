港4短片宣揚旅遊 找泰、台明星拍攝 玩轉這些名勝熱點

泰國演員甘莫内·仁希到訪紅花嶺郊野公園。（取材自旅發局）

大公、文匯報

去年施政報告提出利用好本地豐富和獨特資源，打造香港 成為首選旅遊目的地，包括開拓綠色旅遊。旅發局12日推出全新「香港四隅」系列宣傳片，特別邀請泰國 及台灣地區的明星拍攝四條短片，帶觀眾遊走香港「東、南、西、北」四處郊野地點，凸顯本地勝景遍布四方，帶領旅客多角度探遊香港。

旅發局新推出的「香港四隅」系列宣傳片，以不同風格內容展現香港綠色旅遊體驗，與旅客走遍香港四隅，上山下海，東至西貢；南至蒲台島、赤柱和鴨脷洲；西至大嶼山；北至紅花嶺郊野公園。

12日率先推出的宣傳片主題為「東面：探秘地質奇觀」，跟隨國際知名越野跑「香港100」跑手步伐，觀賞香港東隅風光，途經香港聯合國教科文組織世界地質公園主要景點，如破邊洲、萬宜水庫東壩等，觀賞流紋質六角形岩柱等億萬年地質奇觀，呈現香港後花園西貢的獨有魅力。

15日推出另一影片「北面：追尋歷史遺跡」，則由泰國演員甘莫內·仁希以旅遊影像部落格方式，帶領觀眾探索北部全新紅花嶺郊野公園，到訪蓮麻坑鉛礦洞、二戰時期日軍機槍堡（亞公角、山咀）及二級歷史建築麥景陶碉堡（礦山）等歷史遺蹟。影片記錄她在山野間寫生的休閒時刻，以畫筆描繪紅杜鵑的鮮紅燦爛、深圳梧桐山風景區的壯麗山景。

18日推出的「西面：飽覽名勝熱點」，將由國際知名越野跑「飛越大嶼by UTMB」的跑手帶領，到大嶼山登上香港第二高峰鳳凰山及第三高 峰大東山，踏足樹影婆娑的貝澳沙灘，並在天壇大佛、昂坪360及大澳等旅遊熱點打卡。

最後一輯「南面：體現咫尺自然」於下周五（21日）推出，由台灣地區人氣歌手黃偉晉夥拍新生代演員彭千祐探索南區風光，包括在赤柱正灘划獨木舟及在蒲台島與奇石打卡，最後乘坐街渡往鴨脷洲品嘗美味海鮮，度過充滿歡笑的冒險之旅。