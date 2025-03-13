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遭公立醫院閒置？李嘉誠捐3部治癌神器 全轉私醫院惹議

香港新聞組／香港13日電
港大醫學院去年8月獲「李嘉誠基金會」捐贈亞洲首部突破性醫療儀器Histotripsy系統。 (取材自港大李嘉誠醫學院)
港大醫學院去年8月獲「李嘉誠基金會」捐贈亞洲首部突破性醫療儀器Histotripsy系統。 (取材自港大李嘉誠醫學院)

「李嘉誠基金會」去年向香港兩大醫學院及一間私立醫院，分別各捐贈1部「治癌神器」Histotripsy，為數十名病人提供免費服務；然而，最近有關儀器全數轉移至私家醫院，病人須自付至少約20多萬港元，其中部分主因被指是「儀器在公立醫院被閒置」。

自由亞洲電台報導，醫管局12日表示，目前儀器仍處於臨床試驗，有待確定安全有效，才可轉化至臨床應用。有前醫管局高層回應指，「以往大部分臨床試驗在公院進行」，今次轉移不排除涉公帑資源問題。翻查資料，過去不少治癌新技術仍未普及化，病人往往只能在私立醫院付高昂費用才有機會享用。

報導指出，「李嘉誠基金會」去年8月捐贈予港大醫學院和中大醫學院主治肝癌的「超聲波組織碎化醫療器械」Histotripsy，近日已分別轉移至私家醫院，包括港怡醫院和中大醫院。港怡醫院7日發稿證實消息，並推出索價30.8萬港元（約4萬美元）起的治療套餐，合資格香港居民可減免5萬港元（約6435美元）。連同早前獲贈的私立「養和醫院」，變相這3部「治癌神器」均落於私家醫院手中。

專欄作者「馮睎乾十三維度」近日引消息指，原本捐給港大的Histotripsy儀器，放置在公立的瑪麗醫院，現轉至私家醫院，「正因為儀器擺在公立醫院投閒置散」，至今仍未把它納入市民可用的服務範圍內；又批評港府錯失借這次「亞洲第一」，引進「治癌神器」來開拓「醫療經濟」的機會。

Histotripsy技術被國際譽為新「治癌神器」，以高強度超聲波極速、精確地破壞癌細胞，而不會損害周圍的健康組織，大部分病人術後翌日就可出院。

香港醫衛局日前反駁指，有關內容「不盡不實」；再於12日聯同衛生署及醫管局聯合發新聞稿，指有關儀器目前處於「臨床試驗」，須經謹慎審視過後，依據充分臨床數據確定安全有效後，才可廣泛應用於公營醫療系統「臨床服務」和形成產業的發展；並強調「政府和醫管局非常關注相關臨床研究的結果」。

醫管局前行政總監陸志聰稱，「這部機器當然是通過了基本門檻公立醫院的考慮，私立醫院都會有，當然私家醫院有營商角度。但公立醫院病人太多，始終要用公帑，審慎並是穩妥做法。臨床測驗可讓公立醫院病人接受服務，但這方式速度慢些。」

據港府目前數字，香港平均每日有97人確診患癌，肝癌為「五大殺手」之一。當局估算至2030年，患癌個案將突破4.4萬宗。目前香港不少病人不敵經濟負擔，而採用副作用較高及成效較低的治療，飽受病魔折磨。

李嘉誠去年底向中大捐贈「Histotripsy 2.0」時形容，Histotri...
李嘉誠去年底向中大捐贈「Histotripsy 2.0」時形容，Histotripsy是「這種低成本、高效益的癌症治療新選擇」，不但可以大幅減輕患者家庭及公營醫療服務在老齡化社會對政府所造成的財政負擔。 (視頻截圖)

香港 港府 癌細胞

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