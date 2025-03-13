遭公立醫院閒置？李嘉誠捐3部治癌神器 全轉私醫院惹議

港大醫學院去年8月獲「李嘉誠基金會」捐贈亞洲首部突破性醫療儀器Histotripsy系統。 (取材自港大李嘉誠醫學院)

「李嘉誠基金會」去年向香港 兩大醫學院及一間私立醫院，分別各捐贈1部「治癌神器」Histotripsy，為數十名病人提供免費服務；然而，最近有關儀器全數轉移至私家醫院，病人須自付至少約20多萬港元，其中部分主因被指是「儀器在公立醫院被閒置」。

自由亞洲電台報導，醫管局12日表示，目前儀器仍處於臨床試驗，有待確定安全有效，才可轉化至臨床應用。有前醫管局高層回應指，「以往大部分臨床試驗在公院進行」，今次轉移不排除涉公帑資源問題。翻查資料，過去不少治癌新技術仍未普及化，病人往往只能在私立醫院付高昂費用才有機會享用。

報導指出，「李嘉誠基金會」去年8月捐贈予港大醫學院和中大醫學院主治肝癌的「超聲波組織碎化醫療器械」Histotripsy，近日已分別轉移至私家醫院，包括港怡醫院和中大醫院。港怡醫院7日發稿證實消息，並推出索價30.8萬港元（約4萬美元）起的治療套餐，合資格香港居民可減免5萬港元（約6435美元）。連同早前獲贈的私立「養和醫院」，變相這3部「治癌神器」均落於私家醫院手中。

專欄作者「馮睎乾十三維度」近日引消息指，原本捐給港大的Histotripsy儀器，放置在公立的瑪麗醫院，現轉至私家醫院，「正因為儀器擺在公立醫院投閒置散」，至今仍未把它納入市民可用的服務範圍內；又批評港府 錯失借這次「亞洲第一」，引進「治癌神器」來開拓「醫療經濟」的機會。

Histotripsy技術被國際譽為新「治癌神器」，以高強度超聲波極速、精確地破壞癌細胞 ，而不會損害周圍的健康組織，大部分病人術後翌日就可出院。

香港醫衛局日前反駁指，有關內容「不盡不實」；再於12日聯同衛生署及醫管局聯合發新聞稿，指有關儀器目前處於「臨床試驗」，須經謹慎審視過後，依據充分臨床數據確定安全有效後，才可廣泛應用於公營醫療系統「臨床服務」和形成產業的發展；並強調「政府和醫管局非常關注相關臨床研究的結果」。

醫管局前行政總監陸志聰稱，「這部機器當然是通過了基本門檻公立醫院的考慮，私立醫院都會有，當然私家醫院有營商角度。但公立醫院病人太多，始終要用公帑，審慎並是穩妥做法。臨床測驗可讓公立醫院病人接受服務，但這方式速度慢些。」

據港府目前數字，香港平均每日有97人確診患癌，肝癌為「五大殺手」之一。當局估算至2030年，患癌個案將突破4.4萬宗。目前香港不少病人不敵經濟負擔，而採用副作用較高及成效較低的治療，飽受病魔折磨。