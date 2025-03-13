我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

港迪士尼貨倉被偷 38萬器材1折轉售 園方：竊案不涉員工

香港新聞組／香港13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港大嶼山迪士尼樂園發生盜竊案。警方11日接獲迪士尼職員報案，指有大批電子器材失竊，包括網路交換器、防火牆設備及電視遙控器等。消息指，警方經調查後拘捕3人，包括迪士尼貨倉職員、回收店負責人及回收店工人。據知，28歲貨倉男職員偷取18箱約值300萬港元（約38.6萬美元）的電子器材，再以30港萬元轉售予位於深水埗區的回收店圖利。

香港01報導，迪士尼樂園一名貨倉經理上7日在園內一個占地約1萬呎的倉庫檢查庫存時，發現18箱電子設備遺失，總價值約300萬港元，11日報警處理，案件由新界南總區刑事部接手調查。

據了解，倉庫沒有保安看管，但倉庫有上鎖，而且倉庫安裝了閉路電視。今年2月時所有電子設備檢查妥當。而警方發現倉庫外的閉路電視，拍攝到一輛由迪士尼樂園貨倉職員登記的私家車，於3月1日至7日期間曾到過倉庫，調查發現該名28歲姓鄭貨倉職員已不再返回貨倉工作。 警方懷疑他偷取了18箱電子設備，昨晚在大埔區以涉嫌「爆竊」罪將其拘捕。 經調查得知，他將18箱電子設備分3次售予深水埗區的一間回收店。

而回收店負責人以30萬港元購買了該批電子設備，並已將7箱電子設備透過微信以18萬港元（約2.3萬美元）售予一名不知名的買家，另外6箱則以12萬元（約1.5萬美元）售予回收店工人。警方其後在回收店起回5箱電子設備，並以涉嫌「處理贓物」罪拘捕25歲姓蔡回收店負責人及23歲姓蔡回收店工人。

香港迪士尼樂園度假區發言人表示，案件已交由警方調查，並不涉及香港迪士尼員工，度假區會全力協助調查。

迪士尼 香港 微信

上一則

中國官媒：GDP增5%不易 但有底氣實現

下一則

「一箭十八星」長征八號將千帆星座送入軌

延伸閱讀

迪士尼加州冒險樂園美食美酒節 推「美味通行證」

迪士尼加州冒險樂園美食美酒節 推「美味通行證」
加州汽車竊案居全國之冠 停在高速公路、街道和人行道風險大

加州汽車竊案居全國之冠 停在高速公路、街道和人行道風險大
「陪玩」產業正流行 當迪士尼樂園保母 時薪45元起跳

「陪玩」產業正流行 當迪士尼樂園保母 時薪45元起跳
MLB／道奇東京行吃喝靠大谷、山本 羅哈斯旅遊清單有迪士尼和寶可夢

MLB／道奇東京行吃喝靠大谷、山本 羅哈斯旅遊清單有迪士尼和寶可夢

熱門新聞

王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？