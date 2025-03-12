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香港「六合彩之父」夏春秋93歲去世 愛女吳君如悲慟

香港新聞組／香港12日電
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香港「六合彩之父」夏春秋（左）傳出離世消息，女兒吳君如（右）與爸爸感情要好。（取材自臉書）
香港「六合彩之父」夏春秋（左）傳出離世消息，女兒吳君如（右）與爸爸感情要好。（取材自臉書）

知名香港藝人、「六合彩之父」夏春秋離世，享耆壽93歲。夏春秋女兒吳君如11日在社交平台上載冬叔照片，悲痛證實死訊稱：「我最愛嘅老豆走咗喇（我最愛的老爸走了）」。夏春秋原名吳錦泉，港人暱稱「冬叔」、財神，從1976至1993年主持六合彩直播長達17年，最令港人印象深刻。

明報報導，冬叔死訊傳出後，他的前媳婦江美儀及「六合彩之子」蔡國威感難過，江美儀留言：「願冬叔離開苦得樂往生淨土 」，蔡國威稱冬叔是非常值得尊重的前輩，他要做好六合彩不負冬叔名聲。鄭秀文、呂爵安、張繼聰、梁詠琪等皆悼念冬叔並安慰吳君如。

據報導，冬叔當年退休後仍很活躍，跟太太冬嬸恩愛出席活動，又為女兒吳君如的電影撐場；君如也不時分享跟父母的家庭照，但近年冬叔已沒有公開亮相。

報導稱，冬叔育有三子女，包括女兒吳君如與兒子吳君祥，他跟吳君如感情特別好，曾受訪時說：「我一生最大的成就，就是生了吳君如。」當年君如中學畢業後加入娛樂圈，是冬叔穿針引線，曾替她報名麗的訓練班但沒有回音，後來帶她見TVB藝員訓練班主任劉芳剛獲錄取。不過冬叔稱君如之後的發展與成就是自己發揮，他幫不上忙。他讚君如是孝順女，以大家稱他為「吳君如老豆」為榮。

報導說，冬叔1950年代入娛樂圈，當年他加入業餘話劇團並兼任文員工作，後來加入麗的映聲成為播音員。冬叔有段時間為養家離開娛樂圈，做過酒樓、酒店及夜總會等工作，1969年重投娛樂圈，效力麗的電視到亞洲電視，成主要演員，拍過很多電視劇，觀眾印象最深刻是六合彩直播主持；他同時有參加不少電影演出，包括「最愛女人購物狂」及「最強喜事」等。

報導指，冬叔藝名夏春秋，四季中獨欠「冬」，故被稱為「冬叔」，他曾接受「亞視百人」甘國亮訪問，提到主持17年《六合彩》感受，稱同事怕直播攪珠時報錯號碼，故很少人肯做替工。

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