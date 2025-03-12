美國專利全球百強大學排名 香港城市大學連9年全港第一

香港示意圖。(圖/shutterstock)

研發專利是鞏固創科發展、促進產業轉化的關鍵之一。美國國家發明家科學院最近公布「2024美國發明專利獲證件數全球大學百大排名」 (Top 100 Worldwide Universities Granted Utility Patents in 2024)，香港 城市大學憑95項美國專利排名第32，較去年攀升12位，亦是香港唯一上榜的大學，連續9年穩居全港之首。

文匯報報導，大學專利榜單每年公布全球獲美國專利及商標局頒發最多美國實用專利的100所大學，旨在表彰大學對科學發明及其商業化應用方面的貢獻。港城大表示，該校持續獲佳績展現其學術科研的獨特優勢，影響力不論在本地、區域和國際間都備受認可。

據統計，截至3月4日，港城大已在全球申請1902項專利技術，其中856項已獲專利授權，涵蓋資訊科技、人工智能 與數據科學、材料及物理、生物工程與生命科學以及綠色技術等領域。

港城大校長及大學傑出教授梅彥昌表示，該校希望通過開創性研究為全球迫切問題提供創新解決方案，並透過「HK Tech 300」、港城大創新學院、數碼醫學研究院等多個嶄新和前瞻性項目培育年輕人才，積極推動知識產權轉化為實際應用，為香港、內地及全球作出重大貢獻。

他表示，校方透過加強業界、學術研究人員及投資者間的聯繫，促進跨學科和產學研協作方面，至今已有近100項專利成功獲得了「HK Tech 300」天使基金初創團隊投資並簽署授權協議。