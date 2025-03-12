港終審法院4月直播聆訊 排除兒童、國安、商業機密案

香港司法機構11日宣布，將於4月1日推行為期兩年的先導計畫，現場直播終審法院實質上訴案件的法庭程序，加強公眾對司法程序的信心。（中通社）

香港 司法機構11日宣布，將於4月1日起推行為期兩年的先導計畫，現場直播終審法院實質上訴案件的法庭程序。首兩宗作現場直播的終審法院案件將於今年4月1日和7日進行聆訊。涉及國家安全相關訴訟、受矚目的公共秩序案件、「受高度政治關注的案件」，及保障兒童權益、私隱或商業機密等案件不會直播。

大公報報導，司法機構會在完成先導計畫後進行檢討，並擬訂在法院大樓外現場直播法庭程序的長遠安排。

先導計畫將覆蓋終審法院所有實質上訴案件的法庭程序，公眾可透過終院網站觀看現場直播。案件的核心書面資料會在聆訊前上載至終院網站。網上直播的相關資訊會在該法庭程序臨近時在終院及司法機構網站上公布。網上直播結束後，相關法庭程序的視頻會上載至終院網站，並在聆訊日之後保存一個月。

司法機構強調，包括傳媒在內的公眾人士不得錄製或使用現場直播片段作任何用途。立法會正在辯論《法院（遙距聆訊）條例草案》。

據悉，司法機構去年已透過外判公司就四宗終審法院案件進行網上直播，以測試有關安排的技術可行性，以及後勤和運作方面的細節。

司法機構亦決定，現場直播的案件會排除須保障兒童或精神不健全的成年人的權益、維護私隱、商業祕密或商業機密等的案件，以及與國家安全有關的訴訟、備受矚目的公共秩序案件或受高度政治關注的案件，旨在維持法庭內的應有行為舉止，避免對訴訟人和律師造成過大壓力，以及維護司法公正和公義。

司法機構強調，在維護司法公義這個凌駕性考慮因素的大前提下，在法院大樓外現場直播司法程序，可增加法庭程序的透明度及加強公眾對司法程序的信心。

終審法院首席法官張舉早前曾表示，直播法庭程序有助於加強法庭程序的透明度及加強公眾對司法程序的信心，但需考慮視像直播或影響證人出庭作供的意願等，因此首階段選擇以處理法律問題為主的終審法院作為試點，下一步再考慮拓展至其他下級法院。