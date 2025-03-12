FB將刪舊直播片 港網媒忙「救影片」：反送中歷史難尋

香港示意圖。(圖/shutterstock)

Facebook（FB、臉書）母公司Meta上月宣布，更改直播影片存檔政策，直播影片只會保留30天，舊直播影片也會分批被刪。近日陸續有用戶收到相關通知，6月5日起會執行相關動作。是次政策引起不少媒體「救影片」行動，因為在「反送中 運動」中，直播功能發揮了重要的記錄作用。有網媒記者慨嘆：「像沒了一個網路圖書館，想找以前的歷史也找不到。」

自由亞洲電台報導，2019年「反送中運動」時期，可謂是「全民記者」的年代，由傳統到學生媒體，甚至出現不少一人平台，面對全港遍地開花式示威，不同平台的直播則帶給讀者不同面向與資訊。因此，Facebook可說是記錄了很多關鍵時刻。

網媒記者Ken（化名）指，「反送中」時期幾乎每場抗爭活動都會到現場直播，影片至少過百條。他說，其實隨著多間媒體因在國安法下受壓關閉，已經失去了很多珍貴新聞資料。Facebook進一步將直播影片刪除，即使他一直有做備份，不擔心影片消失，但也覺得少了一個平台讓公眾自由瀏覽。

Ken說：「好像沒了一個網路圖書館，想找以前的歷史也找不到，除非有人很有心，備份後再放上網，但很難。十年後可能有些事情，有些人或過了某個時間就忘記，這是很嚴峻的問題。」他表示怕誤墜法網，早已不敢再上傳影片。另一網媒記者G先生（化名）則擔心政策導致「部分歷史材料永久流失」。

Facebook的存檔政策列明，從2月19日起所有新的直播影片將從原本的永久保存，改為在發布30天後被自動刪除。舊的直播影片也將被分批刪除，片主事前會收到電郵或通知，也可申請把期限推遲6個月。Meta的解釋是，大部分用戶都在直播影片發布後頭幾星期瀏覽，因此更新政策有助確保向用戶提供最新的影片直播體驗。

香港 記者協會也呼籲所有主流、獨立及公民媒體負責人及網編盡快備份直播影片。新聞學者杜耀明認為，今次事件提醒，以歷史記錄角度來說不能再單靠社交平台。

另外，華盛頓郵報 日前獨家報導，Meta前主管控訴公司曾表態願配合審查內容及壓制異見，在2015年為中國開發審查系統，及計畫任命一名握有刪除內容大權的「總編」，還可以在「社會動盪時期」關閉整個網站，以讓Facebook在中國營運。