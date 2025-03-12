我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

FB將刪舊直播片 港網媒忙「救影片」：反送中歷史難尋

香港新聞組／香港12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

Facebook（FB、臉書）母公司Meta上月宣布，更改直播影片存檔政策，直播影片只會保留30天，舊直播影片也會分批被刪。近日陸續有用戶收到相關通知，6月5日起會執行相關動作。是次政策引起不少媒體「救影片」行動，因為在「反送中運動」中，直播功能發揮了重要的記錄作用。有網媒記者慨嘆：「像沒了一個網路圖書館，想找以前的歷史也找不到。」

自由亞洲電台報導，2019年「反送中運動」時期，可謂是「全民記者」的年代，由傳統到學生媒體，甚至出現不少一人平台，面對全港遍地開花式示威，不同平台的直播則帶給讀者不同面向與資訊。因此，Facebook可說是記錄了很多關鍵時刻。

網媒記者Ken（化名）指，「反送中」時期幾乎每場抗爭活動都會到現場直播，影片至少過百條。他說，其實隨著多間媒體因在國安法下受壓關閉，已經失去了很多珍貴新聞資料。Facebook進一步將直播影片刪除，即使他一直有做備份，不擔心影片消失，但也覺得少了一個平台讓公眾自由瀏覽。

Ken說：「好像沒了一個網路圖書館，想找以前的歷史也找不到，除非有人很有心，備份後再放上網，但很難。十年後可能有些事情，有些人或過了某個時間就忘記，這是很嚴峻的問題。」他表示怕誤墜法網，早已不敢再上傳影片。另一網媒記者G先生（化名）則擔心政策導致「部分歷史材料永久流失」。

Facebook的存檔政策列明，從2月19日起所有新的直播影片將從原本的永久保存，改為在發布30天後被自動刪除。舊的直播影片也將被分批刪除，片主事前會收到電郵或通知，也可申請把期限推遲6個月。Meta的解釋是，大部分用戶都在直播影片發布後頭幾星期瀏覽，因此更新政策有助確保向用戶提供最新的影片直播體驗。

香港記者協會也呼籲所有主流、獨立及公民媒體負責人及網編盡快備份直播影片。新聞學者杜耀明認為，今次事件提醒，以歷史記錄角度來說不能再單靠社交平台。

另外，華盛頓郵報日前獨家報導，Meta前主管控訴公司曾表態願配合審查內容及壓制異見，在2015年為中國開發審查系統，及計畫任命一名握有刪除內容大權的「總編」，還可以在「社會動盪時期」關閉整個網站，以讓Facebook在中國營運。

反送中 香港 華盛頓郵報

上一則

智元機器人「靈犀X2」 毫秒級互動、判斷人類情緒

下一則

世界首台循環流化床鍋爐 雲南紅河電廠點火吹管成功

延伸閱讀

東京新宿區街頭殺人 女直播主被男粉絲刺殺身亡

東京新宿區街頭殺人 女直播主被男粉絲刺殺身亡
Meta已開始測試自家AI訓練晶片 盼降低依賴輝達

Meta已開始測試自家AI訓練晶片 盼降低依賴輝達
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
華郵：查克柏格為讓臉書進中國 曾擬雇300人審內容

華郵：查克柏格為讓臉書進中國 曾擬雇300人審內容

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債

金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債